Трамп: В случае моего убийства Ираном я отдал приказ разбомбить их 10.07.2026, 19:52

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США оставил инструкции нанести по Ирану беспрецедентный удар.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил инструкции нанести по Ирану беспрецедентный удар в случае своей гибели. Об этом он сообщил в интервью New York Post.

«Я давно в их списке. Это то, с чем мы имеем дело. Единственное, я оставил инструкции — если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о сообщениях, что на этой неделе Израиль предупредил США о новом иранском заговоре с целью убийства президента, Трамп заявил, что речь не идет о новом плане, но Тегеран хочет его смерти уже много лет.

«Нет, нет. Израиль ничего не нашел. Я уже давно номер один в списке Ирана на убийство, и такова жизнь, знаете. Надеюсь, вы будете скучать по мне», — добавил он.

NYP пишет, что Иран открыто добивается убийства Трампа с 2020 года, когда он отдал приказ о ликвидации иранского военного деятеля Касема Сулеймани. За это время было предотвращено несколько покушений на президента, включая инцидент на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года, когда пуля лишь задела его ухо.

На этой неделе напряженность между США и Ираном резко обострилась. Во время похорон убитого в начале операции США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи демонстранты развернули огромные баннеры с призывами убить Трампа.

Двумя днями ранее Трамп рассказал журналистам, что может стать жертвой покушения.

На следующий день Трамп улетел с саммита НАТО в Анкаре на старом самолете Air Force One (борт номер один) вместо воздушного судна, подаренного ему в прошлом году Катаром, на котором он прилетел на мероприятие, писала The New York Times. Американский лидер принял это решение по рекомендации Секретной службы, говорится в статье.

В марте Трамп уже заявлял, что иранские власти дважды пытались его убить. Тогда он связал предполагаемые покушения с решением США и Израиля нанести удары по Ирану и убийством верховного лидера республики Али Хаменеи. Тегеран обвинения в подготовке покушений на американских чиновников отрицал.

Заявление Трампа о возможном покушении прозвучало на фоне нового обострения между Вашингтоном и Тегераном. Лидер США 8 июля заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Он также заявил, что дальнейшие контакты являются «пустой тратой времени».

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