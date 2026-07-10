Трамп: Иран попросил США продолжить переговоры
- 10.07.2026, 18:34
Вашингтон ответил согласием.
Иран попросил США продолжить переговоры, Вашингтон ответил согласием. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить „переговоры“. Мы согласились на это, но Соединенные Штаты недвусмысленно дали им понять, что режим прекращения огня закончился!» — написал Трамп.
Напомним, 8 июля на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп объявил, что считает перемирие с Ираном оконченным.
В тот же вечер американские военные по распоряжению Трампа начали наносить дополнительные удары по Ирану, «чтобы еще больше снизить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе».
В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. В Тегеране предупредили, что готовы атаковать и другие объекты США в регионе, если Вашингтон продолжит военную операцию.
На фоне возобновления боевых действий выросли и цены на нефть.