Трамп: Иран попросил США продолжить переговоры 10.07.2026, 18:34

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Вашингтон ответил согласием.

Иран попросил США продолжить переговоры, Вашингтон ответил согласием. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить „переговоры“. Мы согласились на это, но Соединенные Штаты недвусмысленно дали им понять, что режим прекращения огня закончился!» — написал Трамп.

Напомним, 8 июля на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп объявил, что считает перемирие с Ираном оконченным.

В тот же вечер американские военные по распоряжению Трампа начали наносить дополнительные удары по Ирану, «чтобы еще больше снизить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе».

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. В Тегеране предупредили, что готовы атаковать и другие объекты США в регионе, если Вашингтон продолжит военную операцию.

На фоне возобновления боевых действий выросли и цены на нефть.

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