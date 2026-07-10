ЕС разрешит Украине закупать британское оружие за счет кредита на 60 млрд евро 10.07.2026, 18:19

Окончательная договоренность между Брюсселем и Лондоном была достигнута на полях саммита НАТО.

Европейский союз близок к соглашению, которое позволит Украине использовать предоставленный ЕС кредит в 60 млрд евро для закупок британского вооружения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, переговоры между Брюсселем и Лондоном шли несколько месяцев, а окончательная договоренность была в основном достигнута на полях саммита НАТО в Анкаре. Объявление о старте программы может прозвучать уже в понедельник, 13 июля, на встрече «коалиции желающих» в Париже, организованной Великобританией и Францией. Ожидается, что в ней примет участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подтвердила её пресс-секретарь Паула Пиньо.

Согласно источникам агентства, Великобритания не будет платить фиксированный взнос за доступ к программе — вместо этого британское правительство будет вносить финансовый вклад по мере того, как Украина будет использовать кредит для закупок у британских компаний. Размер взноса будет определяться стоимостью каждого контракта и процентными расходами.

Нынешнему соглашению предшествовал провал переговоров о присоединении Великобритании к оборонному фонду ЕС SAFE (150 млрд евро) — сделка сорвалась из-за требования Брюсселя ввести плату за доступ для Лондона. Британские чиновники, как отмечает Bloomberg, возложили вину на Францию.

Переговоры по украинскому кредиту, напротив, продвигались гораздо более гладко, в том числе благодаря активной позиции Нидерландов, настаивавших на скорейшем заключении сделки. В ЕС признают, что соглашение упростит Украине закупки британского оружия и будет способствовать дальнейшей интеграции оборонных отраслей двух стран.

Европейские дипломаты отмечают, что Украина в последние месяцы получила тактическое преимущество над Россией, успешно нанося удары по критически важной инфраструктуре, и теперь союзники намерены укрепить её ударные возможности и системы ПВО до наступления зимы на фоне жестоких российских атак на Киев.

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