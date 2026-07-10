Американская ведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя разными странами
- 10.07.2026, 18:26
Журналистка заявила, что на чемпионате мира по футболу США играли сразу против двух государств.
Ведущая американского шоу TYT Ана Каспарян допустила оговорку в прямом эфире, рассказывая о матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины.
«Балогун получил красную во время матча между США и Боснией и Герцеговиной. Это две маленькие страны. США противостояли двум небольшим государствам», — сказала Каспарян.
Фрагмент эфира быстро распространился в социальных сетях и стал предметом обсуждения пользователей, обративших внимание на то, что Босния и Герцеговина является одним государством, а не двумя отдельными странами.