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Алкоголь косит россиян

  • 10.07.2026, 18:07
Алкоголь косит россиян

Смертность мужчин на свободе в три раза выше, чем за решеткой.

В России смертность мужчин, находящихся на свободе, примерно в три раза превышает смертность в местах лишения свободы.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, сославшись на материалы к заседанию круглого стола комитета Совета Федерации РФ по социальной политике.

По данным СВРУ, даже несмотря на то, что смертность в российских тюрьмах традиционно считается одной из самых высоких в Европе, мужчины за пределами колоний умирают значительно чаще. Одной из главных причин этого называют алкоголь.

В материалах, подготовленных к заседанию комитета Совета Федерации, отмечается, что на алкоголь приходится 70% избыточной смертности среди российских мужчин. Там же указано, что злоупотребление спиртным сокращает продолжительность их жизни в среднем на 20 лет.

Как отмечает украинская разведка, ограничение продажи алкоголя, повышение цен и социальная реклама не дали ожидаемого эффекта. В то же время война против Украины, которую российские власти официально называют «специальной военной операцией», только ухудшила ситуацию.

По итогам 2025 года в России впервые за последние пять лет резко возросло количество новых случаев алкогольной зависимости. Если годом ранее было зарегистрировано 63,4 тысячи новых пациентов, то в прошлом году — уже более 83 тысяч. В то же время доля повторных госпитализаций снизилась с 27,2% до 16,7%.

Самые большие объемы потребления алкоголя, по официальной статистике, фиксируются в депрессивных регионах РФ. В частности, в Ненецком автономном округе этот показатель составляет 18,2 литра чистого спирта на человека в год, в Еврейской автономной области — 14,76 литра, на Чукотке — 14,17 литра. При этом, как отмечают в СВРУ, официальная статистика не учитывает самогон и суррогатный алкоголь.

В то же время Москва неожиданно оказалась среди регионов с самым низким уровнем официального потребления алкоголя – до пяти литров чистого спирта на человека в год. В Службе внешней разведки объясняют это большим количеством возможностей для досуга и более высоким уровнем жизни в столице РФ по сравнению с депрессивными регионами страны.

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