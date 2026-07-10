Reuters: Производство бензина в РФ покрывает лишь 65% спроса 1 10.07.2026, 17:25

Дефицит производства бензина в России составляет 40 000-45 000 тонн в сутки.

На данный момент производство бензина в России покрывает лишь 65% сезонного суточного потребления после украинских атак на ее нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на отраслевые источники и собственные расчеты.

Собеседники заявили, что суточный спрос на бензин в России в период пикового летнего потребления составляет около 115 000–120 000 тонн, а производство не покрывает его на 40 000–45 000 тонн в сутки (около 35%). В июне ежедневный дефицит составлял 25%.

Источники также сообщили агентству, что ожидают улучшения ситуации на рынке топлива в РФ во второй половине июля при условии отсутствия новых атак на НПЗ.

1 июля стало известно, что РФ начала импортировать бензин из Индии. Кроме того, Казахстан согласился передать России 50 000 тонн бензина в июле и августе в качестве гуманитарной помощи.

9 июля власти России официально заявили, что будут импортировать нефтепродукты, а также полностью запретили экспорт дизельного топлива. Ранее правительство РФ запретило экспорт автомобильных бензинов и авиакеросина.

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