Литовские пограничники перехватили дроны из Беларуси

Литовские пограничники перехватили дроны из Беларуси1
- 10.07.2026, 17:38
Беспилотники были набиты контрабандными сигаретами.
Два беспилотника, прилетевших из Беларуси с грузом контрабандных сигарет, перехвачены в Шальчининкском районе, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).
Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Отмечается, что пограничники Падваренской заставы с помощью системы видеонаблюдения заметили несколько дронов, пересекавших границу со стороны Беларуси.
В район предполагаемого нарушения направили патруль со специальным антидроновым оборудованием. После блокирования полетов начались поиски упавших БПЛА.
Оба дрона обнаружены в лесу. Всего они переносили 2 тыс. пачек сигарет Queen Menthol с белорусскими акцизными марками. Стоимость партии составила 10.920 евро.
Начато досудебное расследование. Отмечается, что за такое преступление в Литве предусмотрены штраф либо лишение свободы до четырех лет.
По данным СОГГ, с начала года литовские пограничники перехватили 33 беспилотника, использовавшихся для доставки контрабанды из Беларуси. За весь 2025 год перехвачено 59 таких аппаратов, в 2024 году — 54.