закрыть
10 июля 2026, пятница, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литовские пограничники перехватили дроны из Беларуси

1
  • 10.07.2026, 17:38
Литовские пограничники перехватили дроны из Беларуси
Фото: vsat.lrv.lt

Беспилотники были набиты контрабандными сигаретами.

Два беспилотника, прилетевших из Беларуси с грузом контрабандных сигарет, перехвачены в Шальчининкском районе, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).

Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Отмечается, что пограничники Падваренской заставы с помощью системы видеонаблюдения заметили несколько дронов, пересекавших границу со стороны Беларуси.

В район предполагаемого нарушения направили патруль со специальным антидроновым оборудованием. После блокирования полетов начались поиски упавших БПЛА.

Фото: vsat.lrv.lt

Оба дрона обнаружены в лесу. Всего они переносили 2 тыс. пачек сигарет Queen Menthol с белорусскими акцизными марками. Стоимость партии составила 10.920 евро.

Начато досудебное расследование. Отмечается, что за такое преступление в Литве предусмотрены штраф либо лишение свободы до четырех лет.

Фото: vsat.lrv.lt

По данным СОГГ, с начала года литовские пограничники перехватили 33 беспилотника, использовавшихся для доставки контрабанды из Беларуси. За весь 2025 год перехвачено 59 таких аппаратов, в 2024 году — 54.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров