Литовские пограничники перехватили дроны из Беларуси 1 10.07.2026, 17:38

Фото: vsat.lrv.lt

Беспилотники были набиты контрабандными сигаретами.

Два беспилотника, прилетевших из Беларуси с грузом контрабандных сигарет, перехвачены в Шальчининкском районе, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).

Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Отмечается, что пограничники Падваренской заставы с помощью системы видеонаблюдения заметили несколько дронов, пересекавших границу со стороны Беларуси.

В район предполагаемого нарушения направили патруль со специальным антидроновым оборудованием. После блокирования полетов начались поиски упавших БПЛА.

Фото: vsat.lrv.lt

Оба дрона обнаружены в лесу. Всего они переносили 2 тыс. пачек сигарет Queen Menthol с белорусскими акцизными марками. Стоимость партии составила 10.920 евро.

Начато досудебное расследование. Отмечается, что за такое преступление в Литве предусмотрены штраф либо лишение свободы до четырех лет.

Фото: vsat.lrv.lt

По данным СОГГ, с начала года литовские пограничники перехватили 33 беспилотника, использовавшихся для доставки контрабанды из Беларуси. За весь 2025 год перехвачено 59 таких аппаратов, в 2024 году — 54.

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