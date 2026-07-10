«Теперь боюсь ездить там с деньгами» 10.07.2026, 17:21

Белоруска рассказала о необычной торговле под Минском.

На выезде из Минска в сторону Бреста водителей встречают медведи, зайцы, совы и косули. Правда, не настоящие, а деревянные. Целый прицеп фигур из дуба и осины заметила читательница издания «Смартпресс».

На выезде из Минска в сторону Бреста водителей встречают медведи, зайцы, совы и косули. Правда, не настоящие, а деревянные. Целый прицеп фигур из дуба и осины заметила читательница издания «Смартпресс».

Фото: smartpress.by

Фото: smartpress.by

«Для таких произведений искусства цены просто до неприличия низкие», — считает минчанка.

Фото: smartpress.by

Фото: smartpress.by

Около десяти минут покупательница рассматривала деревянных зверей и пыталась выбрать кого-то одного. В итоге не получилось: домой вместе с Еленой отправились медвежонок и сова.

Фото: smartpress.by

Фото: smartpress.by

«Отдала последние деньги с карты. Теперь я боюсь ездить возле этого места с деньгами: вдруг заберу целый прицеп», — пошутила женщина.

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