«Теперь боюсь ездить там с деньгами»
- 10.07.2026, 17:21
Белоруска рассказала о необычной торговле под Минском.
На выезде из Минска в сторону Бреста водителей встречают медведи, зайцы, совы и косули. Правда, не настоящие, а деревянные. Целый прицеп фигур из дуба и осины заметила читательница издания «Смартпресс».
На выезде из Минска в сторону Бреста водителей встречают медведи, зайцы, совы и косули. Правда, не настоящие, а деревянные. Целый прицеп фигур из дуба и осины заметила читательница издания «Смартпресс».
«Для таких произведений искусства цены просто до неприличия низкие», — считает минчанка.
Около десяти минут покупательница рассматривала деревянных зверей и пыталась выбрать кого-то одного. В итоге не получилось: домой вместе с Еленой отправились медвежонок и сова.
«Отдала последние деньги с карты. Теперь я боюсь ездить возле этого места с деньгами: вдруг заберу целый прицеп», — пошутила женщина.