31 марта 2026, вторник, 18:35
В Беларуси отменили еще один музыкальный фестиваль

  • 31.03.2026, 18:01
Вслед за Wostrau и Lidbeer грустные новости сообщил и Festiwow.

Причины отмены все те же – «не зависящие от организаторов».

«Мы до последнего верили, что получим разрешение на проведение нашего фестиваля, но увы, закон есть закон. Мы очень надеемся и верим, что еще встретимся с вами! Спасибо, что были с нами эти 2 года», – говорится в соцсетях Festiwow.

Организаторы рассказали, что фестиваль сорвался буквально в последний момент: договоры с артистами уже были подписаны, со дня на день должны были стартовать продажи билетов.

Рваная тряпка для Лукашенко
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
Новый сигнал от США
Реальность гораздо сложнее
