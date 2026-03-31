В Беларуси отменили еще один музыкальный фестиваль 4 31.03.2026, 18:01

Вслед за Wostrau и Lidbeer грустные новости сообщил и Festiwow.

Причины отмены все те же – «не зависящие от организаторов».

«Мы до последнего верили, что получим разрешение на проведение нашего фестиваля, но увы, закон есть закон. Мы очень надеемся и верим, что еще встретимся с вами! Спасибо, что были с нами эти 2 года», – говорится в соцсетях Festiwow.

Организаторы рассказали, что фестиваль сорвался буквально в последний момент: договоры с артистами уже были подписаны, со дня на день должны были стартовать продажи билетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com