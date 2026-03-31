В Беларуси отменили еще один музыкальный фестиваль
- 31.03.2026, 18:01
Вслед за Wostrau и Lidbeer грустные новости сообщил и Festiwow.
Причины отмены все те же – «не зависящие от организаторов».
«Мы до последнего верили, что получим разрешение на проведение нашего фестиваля, но увы, закон есть закон. Мы очень надеемся и верим, что еще встретимся с вами! Спасибо, что были с нами эти 2 года», – говорится в соцсетях Festiwow.
Организаторы рассказали, что фестиваль сорвался буквально в последний момент: договоры с артистами уже были подписаны, со дня на день должны были стартовать продажи билетов.