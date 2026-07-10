На деревообрабатывающем предприятии в Старых Дорогах сгорел цех 10.07.2026, 14:32

Причина случившегося неизвестна.

Пожар произошел на территории предприятия по обработке древесины на улице Карла Маркса в Старых Дорогах Минской области. Житель города под ником kostikov опубликовал фото пожара в Threads и рассказал подробности.

«Утро началось со сгоревшего цеха деревообработки», — пишет он.

Местные жители сообщают, что в ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники МЧС. Причина случившегося устанавливается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com