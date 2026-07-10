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На деревообрабатывающем предприятии в Старых Дорогах сгорел цех

  • 10.07.2026, 14:32
На деревообрабатывающем предприятии в Старых Дорогах сгорел цех

Причина случившегося неизвестна.

Пожар произошел на территории предприятия по обработке древесины на улице Карла Маркса в Старых Дорогах Минской области. Житель города под ником kostikov опубликовал фото пожара в Threads и рассказал подробности.

«Утро началось со сгоревшего цеха деревообработки», — пишет он.

Местные жители сообщают, что в ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники МЧС. Причина случившегося устанавливается.

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