На деревообрабатывающем предприятии в Старых Дорогах сгорел цех
- 10.07.2026, 14:32
Причина случившегося неизвестна.
Пожар произошел на территории предприятия по обработке древесины на улице Карла Маркса в Старых Дорогах Минской области. Житель города под ником kostikov опубликовал фото пожара в Threads и рассказал подробности.
«Утро началось со сгоревшего цеха деревообработки», — пишет он.
Местные жители сообщают, что в ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники МЧС. Причина случившегося устанавливается.
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