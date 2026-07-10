Из Гомеля отменяют рейсы в приграничные районы РФ 10.07.2026, 14:21

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После атак дронов на автобусы.

Автопарк №1 предприятия «Гомельоблавтотранс» сообщил, что с 12 июля отменяется движение автобуса по международному маршруту «Гомель — Новозыбков», отправлением с автовокзала «Гомель» в в 06:30 по понедельникам и 11:30 по воскресеньям. Этот рейс был открыт недавно — 10 мая 2026 года.

Причина не сообщается, но о ней узнал «Флагшток», дозвонившись до автопарка от имени пассажира. Там подтвердили отмену рейсов и объяснили остановку транспортного сообщения с соседним приграничным регионом России экономической нецелесообразностью — слабой наполняемостью рейсов.

Как выяснили журналисты, изучив расписание автобусов, сейчас из Новозыбкова в Гомель и обратно будут курсировать только частные перевозчики — предприниматели и фирмы, причем, только российские.

Часть автобусов едет до Новозыбкова, другие — в Брянск и Курск через этот райцентр.

Кстати, региональных поездов между Гомелем и Новозыбковом не осталось — добраться по железной дороге до российского райцентра можно лишь проходящим поездом по цене вдвое выше, чем на автобусе.

С помощью сервиса продажи билетов можно убедиться в том, что направление из Гомеля в Новозыбков не очень популярно, но спрос, всё же есть. Например, 10 июля за два часа до отправления автобуса на 15:00 было куплено около 20 билетов, при этом примерно половина мест пустовала.

Напомним, в последнее время в Брянской области произошло два инцидента с белорусскими автобусами, которые пострадали, как утверждается, от взрывов беспилотников.

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