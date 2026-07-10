закрыть
10 июля 2026, пятница, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из Гомеля отменяют рейсы в приграничные районы РФ

  • 10.07.2026, 14:21
  • 1,118
Из Гомеля отменяют рейсы в приграничные районы РФ

После атак дронов на автобусы.

Автопарк №1 предприятия «Гомельоблавтотранс» сообщил, что с 12 июля отменяется движение автобуса по международному маршруту «Гомель — Новозыбков», отправлением с автовокзала «Гомель» в в 06:30 по понедельникам и 11:30 по воскресеньям. Этот рейс был открыт недавно — 10 мая 2026 года.

Причина не сообщается, но о ней узнал «Флагшток», дозвонившись до автопарка от имени пассажира. Там подтвердили отмену рейсов и объяснили остановку транспортного сообщения с соседним приграничным регионом России экономической нецелесообразностью — слабой наполняемостью рейсов.

Как выяснили журналисты, изучив расписание автобусов, сейчас из Новозыбкова в Гомель и обратно будут курсировать только частные перевозчики — предприниматели и фирмы, причем, только российские.

Часть автобусов едет до Новозыбкова, другие — в Брянск и Курск через этот райцентр.

Кстати, региональных поездов между Гомелем и Новозыбковом не осталось — добраться по железной дороге до российского райцентра можно лишь проходящим поездом по цене вдвое выше, чем на автобусе.

С помощью сервиса продажи билетов можно убедиться в том, что направление из Гомеля в Новозыбков не очень популярно, но спрос, всё же есть. Например, 10 июля за два часа до отправления автобуса на 15:00 было куплено около 20 билетов, при этом примерно половина мест пустовала.

Напомним, в последнее время в Брянской области произошло два инцидента с белорусскими автобусами, которые пострадали, как утверждается, от взрывов беспилотников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров