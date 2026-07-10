Трамп не хотел ехать на саммит НАТО — а уезжая, признавался в любви 10.07.2026, 14:11

Фото: EPA

Как союзники этого добились?

Саммит НАТО в Анкаре, который прошел 7–8 июля, Европа ожидала с большим напряжением. В последние месяцы лидер крупнейшего участника Альянса, президент США Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение ценность НАТО для США, называл его «бумажным тигром», оскорблял союзников, претендовал на чужие территории и, в конце концов, перешел от слов к делу, начав сокращение американского контингента в Европе. На саммите аналитики прогнозировали напряженную атмосферу, СМИ писали о «глубочайшем кризисе» Альянса, а сам Трамп открыто заявлял, что ехать не хочет. Но неожиданно все закончилось хеппи-эндом: улыбками, похвалами, объятиями и заверениями в единстве. Как это получилось – в материале «Гордон».

Атмосфера любви и единства

Накануне саммита американские СМИ писали, что Трамп отправляется в Турцию «в мрачном настроении». Буквально перед мероприятием он продолжал критиковать союзников и отмечал, что летит в Анкару только из уважения к президенту Реджепу Эрдогану, которого считает другом. Если встреча в Анкаре не приведет к новым кризисам для Альянса, это уже можно будет считать победой, отмечал бывший советник Трампа Джон Болтон.

В Турции Трампу устроили теплый прием. Эрдоган лично приехал в аэропорт встречачать американского лидера и прошелся с ним под руку. В аэропорту Трампу устроили грандиозное авиашоу в красно-бело-синих цветах.

В целом, по оценке Reuters, визит Трампа стал победой – если не для НАТО, то для Эрдогана. Трамп его неоднократно хвалил, обещал снять санкции с Турции и продать ей истребители F-35 (но это пока неточно).

Других союзников Трамп на саммите продолжал критиковать, но в итоге все закончилось на позитивной ноте. После закрытой встречи лидеров президент США заявил, что в той комнате царила атмосфера «огромной любви» и «большого единства». По данным Reuters, за закрытыми дверями Трамп не повторял свою критику и вместо этого выразил желание сохранить членство США в НАТО, заявив: «Мы хотим остаться с вами».

Теплая встреча с Зеленским

Резкий поворот в отношении Трампа к Украине – от скандала в Овальном кабинете и открытой критики Владимира Зеленского до разрешения производить американское оружие – стал, по оценке FT, «самым ярким моментом саммита лидеров НАТО в Турции, который временами грозил скатиться в абсурд». Новый тон вселил в европейских союзников осторожный оптимизм – они надеются, что поведение Трампа в Анкаре означает устойчивое изменение позиции США в пользу Киева и усиление давления на Москву.

На совместной пресс-конференции Трамп заявил о существенном улучшении отношений с президентом Украины. «Со времен Овального кабинета мы наладили хорошие отношения с Зеленским», – заявил глава Белого дома, на что украинский президент ответил: «И это еще не конец».

Также президент США объявил о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Еще он заявил, что США могут закрыть небо над Украиной в случае повторного нападения РФ после потенциального заключения мирного соглашения. Кроме того, он рассказал, что Соединенные Штаты хотят закупать украинские беспилотники.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица назвал разговор Зеленского и Трампа «одной из лучших, а может, и самой лучшей встречей».

По словам источников FT, на закрытой встрече с Зеленским после брифинга Трамп «ясно дал понять», что США поддерживают Украину, и рассматривал дополнительные шаги, чтобы помочь Киеву совершить прорыв на поле боя. На переговорах «он вел себя достойно и серьезно», говорят источники. Сам Зеленский позднее также подчеркнул, что Трамп «был очень конструктивен».

«Все довольно просто, – пояснил один дипломат НАТО. – Трампу нравятся победители. А Украина в последнее время начала побеждать».

Запрещенные темы

Угрозы Трампа вывести войска из Европы, его жажда захвата территорий союзников, его недовольство низкими оборонными расходами и гнев по поводу отказа некоторых стран НАТО использовать свои базы и воздушное пространство для атак на Иран – это «избитые тирады», пишет FT. Европейские лидеры научились отмахиваться от них.

А некоторые темы они неофициально договорились и вовсе не поднимать при Трампе, чтобы не раздражать его. Например, чемпионат мира по футболу. Накануне саммита сборная США проиграла Бельгии с разгромным счетом – 4:1.

Премьер Бельгии Барт де Вевер сказал журналистам, что намерен «проявить чуткость» к президенту США, поскольку тот «иногда довольно раздраженно реагирует на то, что ему не нравится».

«Все говорят об одном, и это поздравления с заслуженной победой «красных дьяволов», – сказал де Вевер. – Конечно, присутствует и проигравшая сторона. А она, к тому же, является крупнейшим партнером в НАТО».

Он не удержался от еще одной колкости, намекнув на недавний скандал из-за решения ФИФА отменить дисквалификацию игрока по просьбе Трампа. Говоря, что НАТО готов предоставить Украине военную помощь в размере €70 млрд, де Вевер добавил: «Это очень сильная красная карточка Путину. Красную карточку нельзя просто так забрать назад. Вы это знаете».

Неожиданные подарки

Эрдоган «сделал все возможное, чтобы помочь» союзникам по НАТО улучшить настроение Трампа, отмечает FT. В частности, на закрытой встрече всех лидеров турецкий президент подарил присутствующим револьверы с их монограммами, патроны к ним и наборы для чистки. Такие же презенты перед закрытием саммита Эрдоган вручил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште.

Подход Рютте работает

«Он мне просто нравится. Считаю, что то, что он делает для НАТО, – это отличные новости», – заявлял генсек НАТО Марк Рютте перед саммитом.

Трамп, в свою очередь, использовал встречу с ним, чтобы обрушиться на Испанию («ужасный партнер» и «безнадежные, плохие люди»), напомнить, что Гренландия «нужна США, а Дании – нет», и раскритиковать Великобританию, Германию и Италию за то, что они не поддержали его войну с Ираном.

Но настроение президента США быстро менялось под влиянием похвал Рютте о том, что «его руководство преобразует этот альянс». На протяжении саммита он несколько раз сравнивал Трампа с Эйзенхауэром, хвалил его «чрезвычайную настойчивость» в повышении обороноспособности членов НАТО и во всех публичных выступлениях явно говорил именно о том, что хотел бы услышать главный гость.

Рютте часто критикуют за то, что он щедро хвалит Трампа и не противодействует его выпадам в адрес союзников.

Сам Рютте в ответ на эти упреки говорит, что меняться не будет. «Они знали, кого получат, когда нанимали меня. Я такой, какой есть. Если люди делают что-то хорошее, я скажу об этом. Если я не согласен, тоже скажу, но, вероятно, не открыто – постараюсь сохранить единство Альянса», – сказал он.

Рютте считает также, что разногласия между партнерами, проявленные на саммите, продемонстрировали демократическую силу НАТО и должны послужить уроком для Путина. По его мнению, способность открыто спорить, а затем объединяться вокруг общей цели – это то, что «отличает демократии» от таких стран, как Россия, Китай и Иран.

Что дальше

По крайней мере на бумаге саммит завершился посланием солидарности: в декларации саммита союзники по НАТО, включая Трампа, подтвердили свою «непоколебимую приверженность» коллективной обороне в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора.

В то же время в декларации говорится, что «европейские союзники и Канада, работая с Соединенными Штатами, берут на себя большую ответственность за оборону Альянса». Так что, как бы велики ни были любовь и единство, перехода к «НАТО 3.0» не избежать. Хорошо, если Трамп позволит ему быть постепенным и предсказуемым – а не, смертельно обидившись на кого-то из союзников, начнет новый внезапный вывод войск.

«В Гааге европейские союзники во главе с тогдашним главным "тайным шептуном" Трампа Марком Рютте сплотились вокруг масштабного обещания о расходах [на оборону], которое обеспечило им… один удачный день в прессе. За этим последовал неудачный год. В прошлом году европейцы все еще надеялись помешать этой администрации сократить свою роль в Европе. В этом году они надеются сотрудничать с ней, чтобы свести к минимуму ущерб от переходного периода», – считает старшая научная сотрудница Европейской программы Фонда Карнеги София Беш.

Масштабы сокращения станут понятны к концу 2026 года, когда Пентагон завершит шестимесячную ревизию и анализ. Сам Трамп, по данным CNN, выступал за сокращение числа военных на треть. В Анкаре он не давал четких ответов на вопросы журналистов, ограничиваясь словом «посмотрим».

Позднее он добавил, что рассмотрит возможность вывода войск, если не будет заключена «очень выгодная сделка в Гренландии».

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