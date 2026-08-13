ЕС призвал передать Украине ракеты для Patriot из собственных запасов

ЕС призвал передать Украине ракеты для Patriot из собственных запасов5
- 13.08.2026, 17:54
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Также Брюссель намерен ускорить процедуры совместных закупок оружия для Киева.
Европейский Союз призвал страны-члены передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot из собственных запасов. Укрепление украинской противовоздушной обороны в Брюсселе назвали «безусловным приоритетом».
Об этом на брифинге Еврокомиссии заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, пишет «Бабель».
По словам пресс-секретаря, Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Кая Каллас обратилась ко всем странам-членам, у которых есть соответствующие ракеты на складах, с призывом предоставить их Украине.
Брюссель также регулярно контактирует с правительствами стран ЕС, чтобы увеличить объемы и скорость поставок боеприпасов в Киев.
Кроме того, ЕС намерен ускорить процедуры совместных закупок оружия в рамках программы SAFE, к участию в которой привлечена и Украина.