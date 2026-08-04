Соболенко вышла на шестое место по количеству недель на первом месте

Соболенко вышла на шестое место по количеству недель на первом месте4
- 4.08.2026, 21:16
Белоруска находится в статусе первой ракетки мира уже 94-ю неделю подряд.
28-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA.
Она уже проводит 94-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.
Соболенко сравнялась по этому показателю со второй по длительности серией Штеффи Граф и вышла на шестое место в истории.
В топ-5 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят:
Граф — 186 недель подряд (с 1987 по 1991 год);
Серена Уильямс — 186 (2013-2016);
Мартина Навратилова — 156 (1982-1985);
Эшли Барти — 114 (2019-2022);
Крис Эверт — 113 (1976-1978).