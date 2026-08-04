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Соболенко вышла на шестое место по количеству недель на первом месте

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  • 4.08.2026, 21:16
Соболенко вышла на шестое место по количеству недель на первом месте
Арина Соболенко

Белоруска находится в статусе первой ракетки мира уже 94-ю неделю подряд.

28-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA.

Она уже проводит 94-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Соболенко сравнялась по этому показателю со второй по длительности серией Штеффи Граф и вышла на шестое место в истории.

В топ-5 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят:

Граф — 186 недель подряд (с 1987 по 1991 год);

Серена Уильямс — 186 (2013-2016);

Мартина Навратилова — 156 (1982-1985);

Эшли Барти — 114 (2019-2022);

Крис Эверт — 113 (1976-1978).

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