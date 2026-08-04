Из Гродно в Варшаву пустили еще один автобус 1 4.08.2026, 21:27

Количество рейсов на этом направлении дойдет до 17.

Доберутся все желающие: на Варшаву из Гродно запустят еще один автобус. Причиной добавления нового рейса стал растущий спрос на это международное направление.

В обновленное расписание Атласбас заглянул newgrodno.by.

С 13 августа из Гродно на Варшаву начнет курсировать еще один ежедневный автобус. Количество рейсов на этом направлении дойдет до 17.

Из Гродно автобус стартует в 12.30, из Варшавы в обратном направлении – в 7.30 утра.

Пересечение границы предполагается в пункте пропуска «Берестовица». Как утверждает издание, таможенный и пограничный контроль там занимает меньше времени, чем в пункте пропуска «Брест».

За полный билет придется выложить 130 рублей.

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