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Российская авиация значительно сократила количество вылетов над Черным морем

  • 4.08.2026, 21:23
Российская авиация значительно сократила количество вылетов над Черным морем

В ВМС ВСУ назвали вероятную причину.

Российская авиация , размещенная во временно оккупированном Крыму, за последние две недели значительно сократила количество вылетов над Черным морем. В Военно-морских силах ВСУ предполагают, что это может свидетельствовать о проблемах РФ со снабжением своей группировки на полуострове.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет «Укринформ».

«В последние две недели видно, что у них (россиян — ред.) возникают с этим сложности. Количество вылетов авиации снизилось на порядок. Если раньше речь шла о десятках вылетов в сутки, то сейчас — об единичных случаях», — сказал он.

По словам Плетенчука, главной проблемой для Украины в Черном море остается российская авиация, базирующаяся в оккупированном Крыму и долгое время обладавшая фактическим превосходством в воздушном пространстве. В то же время, по его мнению, сокращение количества боевых вылетов может ограничить способность РФ реализовывать свои планы в акватории Черного моря.

«Тенденция к сокращению именно самолетовылетов может свидетельствовать о том, что у них действительно уже возникают сложности со снабжением оккупационного контингента в Крыму», — предполагает спикер.

В то же время Плетенчук отметил, что, несмотря на снижение активности авиации, Россия продолжает активно использовать разведывательные беспилотники, а также применяет ракеты и ударные дроны-камикадзе для атак на гражданские суда.

В эфире телемарафона «Единые новости» Плетенчук также сообщил, что российские войска в последнее время повторно атакуют суда, которые длительное время находятся в портах Николаевской области. По его словам, эти удары не имеют военного смысла и, вероятно, направлены прежде всего на создание пропагандистского эффекта для внутренней аудитории РФ.

«К сожалению, сейчас у них появилась такая тенденция: наносить повторные и многократные удары по судам, которые уже заброшены или стоят в порту не первый год; в первую очередь это касается Николаевской области. На самом деле никакой военной целесообразности в этом нет», — сказал он.

По словам Плетенчука, такими атаками Россия пытается создать иллюзию якобы успешного поражения украинской логистической инфраструктуры и продемонстрировать это своей внутренней аудитории.

В июле российские войска существенно усилили удары по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту Украины. Удар по судну Golden Leo, в результате которого погибли 10 человек, а также атаки на танкер Gas Lisbon и балкер Golden Rose вынудили судовладельцев самостоятельно принять решение и приостановить работу с одесскими портами.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий подтвердил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью с 22 июля временно приостановлен заход судов в украинские морские порты.

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