Житель Светлогорска за день ограбил восемь магазинов 7 13.08.2026, 15:52

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Причем, не в родном городе.

В Бобруйске задержали 50‑летнего жителя Светлогорска, который устроил масштабный налет на местные магазины.

Мужчина пользовался тем, что в залах не было охранников, набивал украденным свой рюкзак и спокойно выходил, не заходя к кассе. Однако его действия попали на камеры видеонаблюдения.

Задержав вора, милиционеры выяснили, что тот не ограничился одним магазином и за день успел ограбить ещё семь заведений города. В общей сложности он стащил товаров более чем на 2 тысячи рублей.

На мужчину завели уголовное дело.

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