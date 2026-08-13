Житель Светлогорска за день ограбил восемь магазинов

Житель Светлогорска за день ограбил восемь магазинов7
- 13.08.2026, 15:52
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Причем, не в родном городе.
В Бобруйске задержали 50‑летнего жителя Светлогорска, который устроил масштабный налет на местные магазины.
Мужчина пользовался тем, что в залах не было охранников, набивал украденным свой рюкзак и спокойно выходил, не заходя к кассе. Однако его действия попали на камеры видеонаблюдения.
Задержав вора, милиционеры выяснили, что тот не ограничился одним магазином и за день успел ограбить ещё семь заведений города. В общей сложности он стащил товаров более чем на 2 тысячи рублей.
На мужчину завели уголовное дело.