В Гомеле сотрудница банка шесть лет подменяла настоящие евро купюрами «банка приколов» 2 13.08.2026, 15:40

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Стало известно, сколько она успела присвоить.

В Гомеле будут судить 54-летнюю сотрудницу банка, которую обвиняют в хищении более 90 тысяч рублей. В течение шести лет она забирала наличные, а вместо них подкладывала сувенирные банкноты «банка приколов», похожие на купюры номиналом 500 евро, сообщили в прокуратуре.

Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 года по апрель 2026-го присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка.

«Вместо настоящих денежных купюр, она подкладывала банкноты «банка приколов», визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены», — рассказали в ведомстве.

Общую сумму похищенного следствие оценило в 90,4 тысячи рублей. Во время расследования женщина частично возместила ущерб — вернула 11,5 тысячи рублей. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 УК (Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере).

До суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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