Белорусских школьников будут учить управлению дронами 8 13.08.2026, 16:35

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Предусмотрен 10-часовой курс.

В новом учебном году в программу «допризывной и медицинской подготовки» для белорусских десятиклассников включили обучение управлению беспилотниками и элементы тактической медицины. Об этом заявил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

Для юношей предусмотрен 10-часовой курс по управлению БПЛА. Для девушек расширили практическую часть медицинской подготовки, добавив навыки тактической медицины.

По словам чиновника, программа теперь делает больший акцент на практических навыках, необходимых «в реальных условиях». Также власти положительно оценили 10-дневные сборы для десятиклассников, прошедшие в конце прошлого учебного года.

Обучение школьников управлению дронами в Беларуси началось еще раньше: с прошлого года действует соответствующий факультатив, а в военно-патриотических клубах операторов БПЛА обучают детей уже с третьего класса.

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