Испания отчеканила памятную серебряную монету в честь триумфа на ЧМ
- 13.08.2026, 16:38
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Приобрести монету можно в музее Королевского монетного двора в Мадриде.
В Испании выпустили памятную серебряную монету в честь победы сборной по футболу на Чемпионате мира в 2026 году. Об этом сообщил Королевский монетный двор Испании.
Победе сборной посвящен реверс монеты. В центре размещено цветное изображение Кубка мира, над которым вычеканен официальный логотип ФИФА. Слева расположен знак Королевского монетного двора, а в нижней части – надпись "Чемпионы мира" и обозначение номинала.
Особое значение имеют и две большие оранжевые звезды на реверсе монеты. Они символизируют два чемпионских титула сборной Испании, завоеванные на чемпионатах мира 2010 и 2026 годов.
Коллекционный экземпляр изготовлен из серебра 925-й пробы, его номинальная стоимость составляет 5 евро. При этом приобрести монету можно за 60,33 евро без учета НДС. Монета имеет диаметр 33 миллиметра и весит 13,5 грамма, тираж ограничен 50 тысячами экземпляров.