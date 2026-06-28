Украинская ПВО сбила все баллистические ракеты РФ
- 28.06.2026, 12:18
Боевая часть упала возле дома в Киеве.
В ночь на 28 июня Вооруженные Силы РФ выпустили по Украине две противокорабельные ракеты «Циркон»/«Оникс» из Курской области и шесть баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 из Брянской области. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Кроме того, российские войска нанесли удары с помощью 142 дронов различных типов.
Во время нападения украинская противовоздушная оборона сбила или перехватила все шесть баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, одну противокорабельную ракету «Циркон»/«Оникс» и 125 вражеских БПЛА.
Всего было зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 13 точках, говорится в сообщении ВВС ВСУ.
Атака на Киев: подробности
В результате ночной атаки противника в столице есть один пострадавший, сообщил мэр Виталий Кличко. Раненого госпитализировали.
В Дарницком районе города в результате ночного вражеского обстрела горел гаражный бокс и автомобили на открытой местности общей площадью 300 кв. м., сообщают в ГСЧС.
По другому адресу пиротехники совместно со взрывотехнической службой Нацполиции изъяли боевую часть и безопасные обломки российской ракеты.
В полиции уточнили, что боевая часть ракеты упала рядом с жилым многоэтажным домом. Жильцов дома оперативно эвакуировали, а опасный предмет осторожно извлекли из земли и доставили для дальнейшего уничтожения на специализированный полигон.