Дочь Путина приложила руку к ПВО вокруг Москвы 2 28.06.2026, 13:18

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Медиа узнали детали.

В Москве возвели новый комплекс противоракетной обороны в непосредственной близости от научно-исследовательского института, связанного с младшей дочерью диктатора России Владимира Путина Катериной Тихоновой. По всей видимости, это является очередной попыткой российских властей укрепить оборону столицы от потенциальных ракетных ударов.

Новый военный объект был развернут на территории штаб-квартиры фонда «Иннопрактика», финансируемого правительством проекта стоимостью 1,7 миллиарда долларов, который возглавляет Тихонова. Об этом сообщает «Радио Свобода».

С-400 возле фонда Тихоновой

На территории научно-исследовательского института была возведена бетонная платформа, на которой разместили зенитные ракетные комплексы С-400. Комплекс расположен на возвышенности в центре города, менее чем в 10 километрах от Кремля и примерно в 300 метрах от здания Московского государственного университета.

Согласно спутниковым снимкам строительной площадки, ее форма и размеры точно соответствуют другим аналогичным военным объектам в Москве, которые ранее были идентифицированы журналистами. Данный комплекс стал как минимум пятым подобным объектом в формирующемся оборонительном кольце внутри российской столицы.

Защита от украинских баллистических ракет

Ранее российские военные уже строили в Москве аналогичную оборонительную инфраструктуру, используя зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» для защиты от атак украинских беспилотников.

Однако появление новых комплексов С-400, предназначенных для перехвата ракет, судя по всему, призвано противодействовать баллистическим ракетам.

Развертывание ПВО происходит на фоне активизации атак украинских беспилотников большой дальности на территории России в последние месяцы. Эти удары привели к самой серьезной за последние годы общенациональной нехватке топлива в стране.

Строительство нового комплекса противовоздушной обороны на территории «Иннопрактики» является еще одним свидетельством особого внимания, которое российские власти уделяют безопасности объектов, связанных непосредственно с Путиным и его семьей.

Напомним, воины центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции «Второво» во Владимирской области РФ. Это был уже второй удар за текущий месяц по объекту, который обеспечивает горючим Москву.

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