Создатель «Фламинго»: В случае вступления в войну Лукашенко лишится всего в первые сутки 5 28.06.2026, 13:02

3,170

Инфраструктура, которая «кормит» режим, будет быстро уничтожена.

Минск очень упорно сопротивляется вступлению в войну РФ против Украины, понимая собственную уязвимость. В случае агрессии инфраструктура Беларуси, которая «кормит» режим Александра Лукашенко, будет уничтожена. Об этом в интервью журналисту Сергею Певчеву на YouTube рассказал Денис Штилерман — сооснователь украинской компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго», передает Dialog.UA.

Он высказал сомнение, что Лукашенко решится на прямое участие в войне против Украины, к которому его толкает Кремль, потому что последствия такого шага будут катастрофичными для режима. Беларусь намного более уязвима, чем РФ.

«Я думаю, белорусы не идиоты. (В случае вступления в войну) они останутся совсем без ничего в первые часы войны. Вся их критическая (инфраструктура), все, где Лукашенко живет и набивает себе мошну (кошелек — ред.), будет уничтожено в первые сутки», — заявил Штилерман.

Ранее с похожим заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. Он предупредил Минск, что у него уже составлен список из 500 приоритетных целей на случай вступления Беларуси в войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com