Территориальная связность России слабеет 2 Юрий Кирпичев, OBOZ.UA

28.06.2026, 12:56

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Украина выигрывает эту войну.

15 июня я отправил в OBOZ статью «Тупик на фронте русско-украинской войны?» – о запаздывающей реакции западных аналитиков на изменения в ходе и характере русско-украинской войны. О том, что их рассуждения о позиционном тупике, в который якобы она зашла, не соответствуют новой реальности, и что килл-зону можно двигать.

И вот, не прошло и десяти дней, как все переменилось и теперь не только аналитики, но и заместитель Рубио, секретаря Госдепа, отметил, что Украина выигрывает эту войну. Он не одинок в таком мнении, и даже Трамп сказал, что Зеленский держится хорошо (помните его пресловутое «у Зеленского нет карт»?), восхитился дальнобойными украинскими ударами и призвал смелее бить по Москве! Стоит отметить также присутствие представительной делегации США на конференции по восстановлению Украины в Гданьске и выделение американцами 175 млн долларов – впервые при Трампе.

Что же произошло за эти дни, что вызвало такое кардинальное изменение мнений и политики? Резкое усиление дроновых ударов по России. Оно началось в конце мая, когда министр обороны Федоров анонсировал логистический локдаун, а к середине июня Украина вышла на уровень пусков трехсот БПЛА каждую ночь. Иногда больше, причем намного, в разы больше и редко меньше. И речь только о дипстрайках, без учета мидлстрайков, которыми крушат логистику в оперативной глубине. В сумме они за каких-то три-четыре недели привели к пониманию всеми невозможности удержания Крыма Россией, к полному перевороту во взглядах на исход войны.

Бензиновый кризис

Да, к концу июня в России не хватает 20% от нормального потребления бензина! Это серьезно и 25 июня как бы в шутку писали, что в 22 регионах введены официальные ограничения на его продажу, а в 60 – неофициальные. Всего в РФ 83 региона. Но 26-го уже без шуток сообщали, что все регионы затронуты кризисом, кое-где сокращают автобусное сообщение и перестали вывозить мусор.

Кстати, помнится экономист Владимир Милов совсем недавно в одном из воскресных стримов (7 или даже 14 июня) с Майклом Наки сетовал, мол, украинские удары по НПЗ и прочей нефтяной инфраструктуре не очень сильно влияют на производство бензина в РФ и снизили его лишь на 8%. Падение на 20% стало полной неожиданностью не только для экспертов-экономистов. У российского руководства нет никакого плана выхода из топливного кризиса, и в целом они мало что могут сделать. Снижение качества бензина для увеличения его выпуска это как заклеивать серьезную рану лейкопластырем, причем грязным. Не спасет и ввоз бензина из Беларуси —нужно в десять раз больше, чем та может поставить.

Кризису, а это полноценный кризис с тяжелыми последствиями для экономики, финансов – и фронта, предшествовала большая подготовительная работа. Со времен прошлогоднего топливного кризиса, начавшегося после прошлой волны украинских ударов, русские все равно бы не успели построить дополнительные резервуары для запасов. Создание таких мощностей — дело годов, а не месяцев. Да и чем помогут резервуары, если ПВО не в силах их защитить, и их все равно сожгут дроны.

Импортировать значительные объемы топлива по морю из других стран тоже не удастся, ибо вся инфраструктура направлена на экспорт, и перекачивать в обратном направлении они не могут. Шутят, что самый реалистичный план русских — надеяться и молиться. Бензиновые бунты вряд ли вспыхнут, уже не тот народ. И само собой, что Путин постарается переложить максимум ответственности на губернаторов.

Но не об этом я хотел писать. Дело в том, что имеется еще один аспект бензинового кризиса, о котором никто не пишет, возможно ввиду очевидности. Но его стоит коснуться.

Это –

Территориальная связность

Есть такое понятие в экономике, весьма важное для столь огромной страны, как Россия. Связность в первую очередь обеспечивается транспортом: кораблями, самолетами, поездами и автомобилями. Ах да – плюс трубопроводы, для России это важно.

Авиация. Несколько недель назад Владимир Милов провел стрим о том, чего нет – о будущем российской гражданской авиации. Нет его, потому что Россия теряет пассажирские самолеты – импортные выбывают без запчастей, а своих нет и не будет. Уже с 2027 года начнется буквальный крах авиасообщения, не на чем будет летать. Впрочем, он уже начался – ввиду острой нехватки авиакеросина. И это несмотря на запрет экспорта.

Железные дороги. Грузоперевозки падают четвертый год, цены на билеты очень высокие, долг у РЖД огромный, к тому же они медленные. Понадобилось, допустим, срочно перебросит пару рот ОМОНа – подавить, скажем, волнения в Хабаровске: на самолетах это дело часов, а по железке путь займет несколько дней. За это время хабаровчане могут медлительной и скупой Москве богатый Китай предпочесть – вон он рядышком, сразу за рекой! Нет, не та мобильность у ж-д.

Но и автотранспорт не вывезет, коль бензина нет! К бедам авиации и ж-д добавится падение автоперевозок. Все это означает ослабление связей между регионами и усиление центробежных тенденций. Да и с кораблями-судами у РФ тоже не все хорошо, мягко говоря.

От меня могут отмахнуться, мол, когда это будет? Мол, пятый год это говорят, но большие льдины тают не спеша, а большие шкафы медленно падают. Гм, насчет шкафов: во-первых, они медленно падают только до прохождения точки равновесия, а Россия ее уже прошла. Во-вторых, ее распад происходит на наших глазах – гляньте на Крым!

Скоро он неминуемо отвалится. Кстати, пишут, что ФСБ и чины МВД уже покинули Крым. А советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что украинские спецслужбы распространяют фейковые сообщения о якобы вывозе детей и родственников крымских чиновников с полуострова…

Этого – распада России – многие ждали, кто с надеждой, кто с тревогой. Запад всегда беспокоило, что ЯО может попасть в руки полных отморозков. Но оно и сейчас у них – Россия самый большой террорист в мире. К примеру, «оппозиционер» Яшин, создающий новую партию, так ответил на вопрос об автономии и праве отделения регионов будущей «федерации»: «…в расчленение мы не играем». То есть они мечтают о все той же единой и неделимой «ПРБ». Знаем мы эту ПРБ, бл…!

Но появились и трезвые голоса. Так на днях известный немецкий аналитик Андреас Умланд в интервью украинскому агентству призвал Европу готовиться к распаду России: «Я считаю, что мы должны готовиться не только к возвращению оккупированных украинских территорий под контроль Киева, но и к возможности того, что отдельные российские регионы начнут выходить из состава федерации, что потенциально может привести даже к гражданской войне внутри России».

Стратегическое оружие!

Что же стало как сейчас говорят геймченджером, что так быстро, буквально за пару месяцев изменило ход войны и мнение Запада?

Ну, не за пару месяцев, к этому шли долго и трудно, да и перелом для зоркого глаза начался раньше, еще в прошлом году, с появлением килл-зоны. Она свела на нет преимущество россиян в живой силе и технике, и западные аналитики посчитали, что война зашла в тупик – не может же Украина победить огромную Россию? Но в принципе, это вопрос риторический, ибо ответ знают все: ход войны изменили дроны!

Не штурмовые полки Сырского (к которым много вопросов), а птицы СБУ, Мадяра и СБС, Стерненко, Федорова, «азовцев» и тысяч других умных и знающих людей. Да, в руках украинцев дроны стали оружием, позволяющим решать не только тактические и оперативные задачи, то есть стратегическим.

Россиянам это не удалось. Поэтому их ждет жаркое лето – очень жаркое, надеюсь, катастрофическое. О Константиновке придется забыть, исход войны решит логистика.

Юрий Кирпичев, OBOZ.UA

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