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В Венесуэле спасли ребенка, пробывшего под завалами 70 часов

  • 28.06.2026, 9:19
В Венесуэле спасли ребенка, пробывшего под завалами 70 часов

Видеофакт.

Колумбийские спасатели, помогающие ликвидировать последствия двойного землетрясения в Венесуэле, провели успешную операцию по спасению 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает Министерство обороны Колумбии.

Спецоперацию по освобождению ребенка провели сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий совместно с бойцами пожарной службы Боготы (Колумбия).

В колумбийском оборонном ведомстве отметили, что этот успешный случай возвращает веру и дает надежду найти других живых людей, которые до сих пор могут находиться под развалинами зданий.

В настоящее время в Венесуэле развернуты масштабные поисково-спасательные работы. В страну уже прибыли более 1600 иностранных специалистов, которые вместе с местными службами и волонтерами непрерывно разбирают обломки бетонных конструкций в пострадавших городах.

Напомним, вечером 24 июня Венесуэлу всколыхнули два сверхмощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли с интервалом менее чем в минуту.

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