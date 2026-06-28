В Венесуэле спасли ребенка, пробывшего под завалами 70 часов
- 28.06.2026, 9:19
Видеофакт.
Колумбийские спасатели, помогающие ликвидировать последствия двойного землетрясения в Венесуэле, провели успешную операцию по спасению 11-летнего мальчика.
Об этом сообщает Министерство обороны Колумбии.
Спецоперацию по освобождению ребенка провели сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий совместно с бойцами пожарной службы Боготы (Колумбия).
В колумбийском оборонном ведомстве отметили, что этот успешный случай возвращает веру и дает надежду найти других живых людей, которые до сих пор могут находиться под развалинами зданий.
В настоящее время в Венесуэле развернуты масштабные поисково-спасательные работы. В страну уже прибыли более 1600 иностранных специалистов, которые вместе с местными службами и волонтерами непрерывно разбирают обломки бетонных конструкций в пострадавших городах.
¡Es un milagro! Moisés fue rescatado con vida.— Mindefensa (@mindefensa) June 27, 2026
Tras 70 horas bajo los escombros, el equipo USAR COL-1 🇨🇴 logró rescatar con vida a Moisés, de 11 años, en una operación que llena de esperanza y fortalece la misión de seguir buscando sobrevivientes.
Reconocemos el compromiso y la… pic.twitter.com/gEENoQPtfi
Напомним, вечером 24 июня Венесуэлу всколыхнули два сверхмощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли с интервалом менее чем в минуту.