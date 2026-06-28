Как справлялись с жарой до появления кондиционеров? 1 28.06.2026, 9:30

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Лайфхаки наших предков.

Задолго до появления современных кондиционеров люди придумали немало эффективных способов облегчить себе жизнь в летнюю жару.

Жара все чаще становится одной из главных климатических проблем в мире, а кондиционеры – неотъемлемой частью современной жизни. Но кондиционер – это изобретение современной технологической цивилизации, и до его появления люди тысячелетиями боролись с жарой с помощью гораздо более простых методов.

Как пишет издание Business Insider, более простые механические системы охлаждения воздуха существовали еще в начале XX века, однако были дорогими и малодоступными. А до этого люди полагались на лед, холодные напитки, ручные веера и другие проверенные средства.

Охлаждение льдом. До распространения бытовых холодильников в 1930-х годах в некоторых западных странах существовала целая индустрия по продаже льда для бытового использования. Люди не только хранили в нем продукты, но и охлаждали себя. Издание рассказывает, что в жаркие дни люди сидели на больших ледяных блоках, обмахивались охлажденным воздухом, исходящим от них, и даже лизали лед, чтобы хоть немного облегчить жару.

Освежающие напитки. Лимонад и мороженое появились на несколько десятилетий раньше кондиционеров, но быстро стали неотъемлемой частью жаркого лета.

Ручные веера. Хотя электрический вентилятор изобрели еще в 1882 году, первые модели были дорогими и опасными, поэтому позволить их себе могли преимущественно состоятельные люди. Зато ручные веера веками спасали всех желающих от жары. Преимущество этого устройства в том, что его легко изготовить даже своими руками, поэтому оно было доступно каждому.

Приготовление пищи в прохладные часы. В отсутствие кондиционера даже обычное приготовление ужина может значительно повысить температуру в доме. Тем более, если речь идет о дровяной печи. Поэтому в сельской местности летом еду готовили на отдельной летней кухне, а в городах семьи переносили приготовление пищи на утренние и вечерние часы, когда жары не было.

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