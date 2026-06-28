Доллар в Беларуси начал расти, но надолго ли? 1 28.06.2026, 10:32

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Прогноз на июль.

Пока вся страна плавится от жары, плавятся и валютные курсы. Доллар так вообще решил преподнести свой сюрприз: всего за несколько дней американская валюта заметно прибавила в цене. Но станет ли это началом нового подорожания или рынок вскоре успокоится? Вместе с экспертами рассказываем, что будет в июле с валютами, нефтью, золотом и биткоином, пишет Onliner.

Доллар

На последних торгах доллар заметно прибавил в цене, подорожав сразу на 6 копеек. Многие заговорили о начале нового витка роста американской валюты. Но так ли это на самом деле?

— То, что Федеральная резервная система сохранила ставку без изменений, само по себе уже почти не влияет на курс доллара. Если несколько лет назад подобные решения могли серьезно двигать валютный рынок, то сегодня этот механизм работает гораздо слабее. Сейчас на доллар сильнее воздействуют общие экономические и политические процессы в США, а также ситуация на мировых рынках.

Я по-прежнему считаю, что доллар будет постепенно укрепляться. Мы и раньше говорили, что российский рубль выглядит переукрепленным, а доллар — недооцененным. Такие перекосы не сохраняются долго: рынку требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям, но постепенно курсы приходят к более сбалансированным значениям.

В июле, на мой взгляд, доллар в Беларуси будет торговаться в диапазоне 2,9—3 рубля. Пока я не жду выхода выше 3 рублей, хотя в более долгосрочной перспективе такой сценарий вполне возможен.

Российский рубль

Российская валюта в последние месяцы удивляет своей устойчивостью, но все чаще звучат прогнозы, что долго такая картина не сохранится. Поводом для новых обсуждений стало решение Центробанка России снизить ключевую ставку. Мы спросили у эксперта, ждать ли перемен уже в июле.

— Само по себе снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта ничего кардинально не меняет. Деньги в России по-прежнему остаются дорогими, поэтому говорить о резком влиянии на экономику пока не приходится. Да, бизнес заинтересован в более дешевых кредитах, чтобы больше инвестировать и развиваться, но Центробанк будет действовать очень осторожно.

При этом важно понимать, что чем ниже будет становиться ставка, тем выше будет вероятность постепенного ослабления российского рубля. Регулятору придется искать баланс, потому что слишком быстрое снижение может спровоцировать падение курса национальной валюты.

Для Беларуси это тоже имеет значение. Наши экономики тесно связаны, поэтому ослабление российского рубля обычно автоматически отражается и на белорусском рубле. Я ожидаю, что доллар в июле будет стоить примерно 75—78 российских рублей. Не исключаю, что позднее курс может приблизиться и к отметке 80 рублей за доллар, но это уже вопрос более долгосрочной перспективы.

Евро

Сезон отпусков в самом разгаре, а вместе с ним традиционно вырос интерес к евро. Стоит покупать европейскую валюту сейчас или лучше немного подождать?

— Я ожидаю, что доллар продолжит укрепляться по отношению к евро. Если смотреть на пару евро/доллар, то в июле она, скорее всего, будет находиться в районе 1,15. Это укладывается в общую картину, которую мы наблюдаем сейчас: доллар постепенно возвращает утраченные позиции, а рынок адаптируется к новым экономическим условиям.

При этом каких-то резких скачков я не жду. Валютный рынок сейчас меняется постепенно, поэтому и движение пары евро/доллар, скорее всего, будет плавным, без сильных колебаний.

Нефть

Конфликт на Ближнем Востоке снова заставил инвесторов внимательно следить за ценами на нефть. Любые новости из региона моментально отражаются на котировках. Однако эксперт считает, что нынешний рост может оказаться временным.

— Я придерживаюсь мнения, что в перспективе нефть будет дешеветь. Сейчас мы наблюдаем краткосрочные колебания, связанные с геополитикой, но фундаментально предпосылок для устойчивого роста цен я не вижу. Поэтому, на мой взгляд, после периода повышенной волатильности котировки вновь начнут снижаться.

При этом ситуация на российском топливном рынке остается непростой. Там уже наблюдается рост цен на бензин, и это может косвенно затронуть и Беларусь.

— В России действительно есть проблемы с топливом, и стоимость бензина уже растет. Поскольку наши рынки тесно связаны, логично ожидать, что со временем топливо может подорожать и в Беларуси.

Золото

Тем, кто давно присматривается к золотым украшениям или просто следит за ценами на драгоценные металлы, сейчас тоже есть на что обратить внимание. После прошлогоднего роста стоимость золота немного снизилась, но стоит ли ждать нового скачка уже в июле?

— Сейчас золото находится в стадии коррекции. В июле цена, скорее всего, будет колебаться возле нынешних уровней, без резких движений. Если говорить о более долгосрочной перспективе, я по-прежнему ориентируюсь на район $4 тыс. за тройскую унцию.

Биткоин

Биткоин в последние недели остается под давлением и пока не спешит возвращаться к недавним максимумам. Несмотря на улучшение геополитического фона, криптовалюта реагирует на позитивные новости гораздо осторожнее, чем фондовый рынок или нефть.

— Пока говорить о начале нового устойчивого роста биткоина преждевременно. Мы видим, что после каждого локального подъема цена быстро откатывается назад. Это говорит о том, что участники рынка не готовы активно покупать криптовалюту и предпочитают дожидаться большей определенности. На мой взгляд, крипторынок сейчас занимает выжидательную позицию. Инвесторы хотят убедиться, что геополитическая ситуация действительно стабилизируется, а не станет очередной временной передышкой. Пока этого не произошло, ожидать сильного роста биткоина я бы не стал, — считает региональный руководитель криптовалютной биржи CoinEx Адиль Алиев.

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