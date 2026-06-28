Украина открыла доступ к секретам российского оружия 1 28.06.2026, 9:49

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Иностранные правительства подают заявки.

Украина запустила уникальную платформу TrophyLab, которая открывает доступ к данным о захваченной российской военной технике. Новым ресурсом уже заинтересовались украинские военные, производители вооружения, исследовательские центры и правительства иностранных государств, пишет Business Insider.

По словам генерального инспектора Министерства обороны Украины Юрия Мироненко, только за первую неделю после запуска на платформе зарегистрировались 150 пользователей, причем около 30% заявок поступили из других стран.

TrophyLab содержит техническую информацию о российских ракетах, беспилотниках, системах противовоздушной обороны, бронетехнике, артиллерии, стрелковом оружии и электронном оборудовании, захваченных украинскими военными.

Помимо российских образцов, платформа также содержит информацию о северокорейской баллистической ракете KN-23, которую Россия использует в ходе войны против Украины.

По словам Мироненко, цель проекта – помочь Украине и ее союзникам лучше понять технологии противника и быстрее разрабатывать эффективные средства противодействия.

«Чем лучше мы понимаем технику и оружие противника, тем быстрее мы сможем разработать эффективные контрмеры», – отметил он.

Данные доступны не только украинским военным

Украина создала платформу в качестве единой базы данных для воинских подразделений, оборонных предприятий, научных учреждений и государственных органов. В то же время после проверки доступ могут получить и правительства государств-партнеров, иностранные производители вооружения и специализированные лаборатории, в частности стран НАТО.

По словам Мироненко, это выгодно всем сторонам. Украина получает результаты исследований, проведенных в высокотехнологичных зарубежных лабораториях, а партнеры – доступ к образцам современного российского оружия, полученным непосредственно с поля боя.

На платформе уже более 150 образцов техники

На сегодняшний день каталог TrophyLab содержит более 150 единиц захваченного вооружения почти из 80 категорий, а также более 225 завершенных исследований. Ожидается, что база будет постоянно пополняться новыми образцами.

После подтверждения регистрации пользователи получают круглосуточный доступ к материалам. Кроме того, они могут подавать запросы на получение физических образцов захваченной техники для проведения дополнительных исследований, в том числе с частичной или полной разборкой.

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