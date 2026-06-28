Как уйдет Путин: назван основной сценарий 28.06.2026, 10:27

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Диктатор не сам пришел к власти, его привели.

Главной угрозой для власти Владимира Путина в России сегодня является чекистская система, которая в свое время сама же и привела его на вершину. Об этом в авторской статье для англоязычного издания Kyiv Post пишет российский политолог и эксперт Антон Еремин.

Автор отмечает, что военное поражение становится смертельным испытанием для любой диктатуры. В качестве примера он приводит Муссолини, которого сместили еще в 1943 году, тогда как в Германии этот процесс отложили, заплатив за это огромную кровавую цену.

По словам эксперта, Путин не создавал современный чекистский режим – он стал его самым успешным продуктом. Происхождение из ленинградского двора, опыт мелких криминальных кругов и глубокое понимание «темных слоев» советской психики сделали его удобным инструментом для элит 1990-х. Долгое время интересы Путина и системы совпадали. Теперь ситуация изменилась.

"Война зашла в тупик. Расходы растут. Престиж лидера падает», – констатирует Еремин.

Внутри системы, по его наблюдениям, начинает доминировать простая логика выживания. Появляется нарратив о «преданной победе», который уже звучит в российских Z-каналах и даже в заявлениях влиятельных идеологов. Российские «военкоры» с фронта все более резко критикуют «неуверенность и трусость» безымянных «властных структур», а такие авторитетные спикеры, как политолог Сергей Караганов и пропагандист Владимир Соловьев, публично говорят о необходимости ударов по Европе.

Автор выделяет два возможных сценария развития событий. Первый – Путин поддается давлению своего окружения и отдает приказ о реальных ударах по объектам НАТО. Однако эксперт считает этот вариант маловероятным.

«Он не камикадзе. Он не нажмет эту кнопку», – подчеркивает Еремин.

Более реалистичным, по его мнению, является второй вариант – «корпорация» решает пожертвовать лидером, чтобы сохранить систему. Это не будет классическим переворотом, а скорее итальянским сценарием 1943 года: элита вдруг «поймет», что именно Путин виноват во всех провалах.

В публикации приводится примерный сценарий будущей речи нового руководителя. Он объявит, что цель «СВО» остается неизменной, но из-за «воровства и саботажа» в армии нужна пауза.

Новая фигура, будь то технократ вроде нынешнего министра обороны Андрея Белоусова или силовик вроде бывшего директора ФСБ и многолетнего секретаря Совбеза РФ Дмитрия Патрушева, сохранит систему, сняв с нее «поврежденный символ». Эта передышка будет использована для восстановления сил и производства оружия, а не для настоящего мира.

Еремин предостерегает Запад от повторения ошибок 2014 года. Если в Европе и США воспримут такое «перемирие» как дипломатический прорыв, режим получит время на подготовку к следующему раунду. Автор призывает сместить акцент дискуссии: вместо «как говорить с Путиным» нужно задаться вопросом «что делать, когда придет более жесткий преемник с перемирием, которое на самом деле является подготовкой к новой агрессии».

Антон Еремин напоминает, что российская власть построена именно для того, чтобы переживать своих лидеров. Вопросы о будущем этой системы уже адресованы не Москве, а Вашингтону, Берлину и Брюсселю.

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