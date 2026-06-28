«Для Лукашенко наступает момент истины» 28.06.2026, 9:56

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Фото: Reuters

Немецкое СМИ во встрече с Путиным предположило неожиданный след.

О чем говорят Александр Лукашенко и Владимир Путин, их пресс-службы держат в тайне. Немецкий канал n-tv.de высказал предположение, что белорусский диктатор мог передать предложение Владимира Зеленского о прекращении войны. Политический аналитик Александр Фридман считает, что в этом случае «для Лукашенко наступает момент истины».

По версии немецкого издания, Украина, по словам Зеленского, передала России предложения о переговорах и мирном урегулировании. Авторы подчеркивают, что это было сделано «возможно, через Беларусь». На каком основании сделан этот вывод или из каких источников получена информация, не уточняется.

Политический аналитик Александр Фридман со ссылкой на это предположение, указывает, что сама ситуация, в которой ключевой союзник Москвы на пятый год большой войны может выступать посредником и передавать Путину предложения (или требования) главного врага, которого в начале вторжения рассчитывали разбить за несколько дней, «не лишена пикантности».

«Если канал не ошибается, то для Лукашенко наступает момент истины: либо поучаствовать в прекращении войны и тем самым избежать вовлечения в нее, либо оказаться прямо в эпицентре эскалации. Решать будет, впрочем, не почтальон, а получатель послания», — пишет аналитик в своем телеграм-канале.

Напомним, Александра Лукашенко отправился на встречу к Владимиру Путину в его резиденцию на Валдае. Диктаторы провели встречу 26 июня и заявили о продолжении переговоров в расширенном формате 27 июня.

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