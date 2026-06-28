Кто подставил Максима Рыженкова? 1 Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

28.06.2026, 9:14

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Максим Рыженков

Кремль совершенно точно не хочет делиться своим влиянием на Беларусь.

Один из крупных прокремлевских телеграм-каналов опубликовал запись, где якобы министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обсуждает с коллегой обстоятельства большой сделки между Минском и Вашингтоном.

Речь идет о возможной продаже Нежинского горно-обогатительного комбината, который может существенно повлиять на конъюнктуру рынка калийных удобрений и упрочить позиции Дональда Трампа, который сильно разругался с традиционными поставщиками калия в лице соседней Канады.

Именно белорусский калий является главным переговорным аргументом Минска в общении с Вашингтоном, и именно к этому ценному ресурсу проявляют интерес американцы. В частности, США сняли санкции, которые ограничивали возможность торговли Беларусью калийными удобрениями, и пытаются публично и непублично повлиять на Литву, Польшу и даже Украину в вопросе их беспрепятственного транзита и выхода на мировой рынок.

В этом контексте слухи о возможной продаже Нежинского ГОК хорошо ложатся на логику действий администрации американского президента и на интересы официального Минска.

Появление записи, где белорусский министр говорит о том, что эта сделка «откроет все двери», на российском ресурсе говорит как минимум о двух вещах. Москва хочет подчеркнуть, что понимает значимость переговоров и предмета переговоров Минска и Вашингтона и что эти переговоры происходят не за ее спиной.

Второй важный момент в том, что Москва не может не понимать, что заход американского игрока на поле евразийского калия существенно меняет расклады сил для российских производителей, которые делят евразийский рынок вместе с «Беларуськалием». Но приход крупных американских инвестиций чреват не только экономическим эффектом.

У белорусских властей есть привычка кидать своих бизнес-партнеров. Заработок в РБ – высокорискованная история. Список отжатых госами у инвесторов предприятий идет на десятки. Однако никогда ранее речь не шла о такого объема инвестициях со стороны США.

Речь идет о трех миллиардах долларов, которые потенциальные инвесторы должны отдать за производство стратегически важного продукта.

И тут возникает еще один разворот: американцы будут очень недовольны, если их инвестиции не будут приносить прибыли, будут заморожены или похоронены в предприятии, которое отберет государство.

Более того, крупные инвестиции американских денег часто приводят к переориентации стран, в которые они вложены, на более проамериканский вектор. Свежайший пример – Венесуэла, которая в свое время национализировала нефтяную промышленность, в которую хорошо вложились американцы. И мы увидели операцию по захвату Мадуро.

Кремль совершенно точно не хочет делиться своим влиянием на Беларусь и приложит максимальные усилия для того, чтобы наша страна не ушла в орбиту воздействия других планетарных игроков.

Не исключено, что опубликованный слив – элемент демонстрации осведомленности о переговорах и подсветки этого момента для российской публики, для объяснения возможного тактического наезда Москвы на Минск в связи с его «геополитической неверностью».

Единственное исключение РФ готова делать Китаю, с которым пока находится в дружеских отношениях. Но такой уровень доверия и взаимодействия с США недостижим. Другой вопрос: сможет ли Кремль противопоставить что-то реальное таким усилиям США?

В любом случае этот вопрос вряд ли был среди тех, которые Лукашенко обсуждает на своих встречах в РФ.

Лояльность минского диктатора стоит больших денег, но и ценность его активов – нефтяная промышленность без угрозы украинских дронов, производство боеприпасов и оборудования для российской армии и серый импорт высокотехнологических компонентов вооружения – тоже дорогого стоят.

Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

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