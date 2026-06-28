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На ЧМ-2026 определились все пары 1/16 финала

  • 28.06.2026, 9:01
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На ЧМ-2026 определились все пары 1/16 финала
Фото: Stacy Revere / Getty Images

По итогам группового этапа мундиаль покинули 16 команд.

На чемпионате мира 2026 определены все пары 1/16 финала.

С 11 по 28 июня в США, Канаде и Мексики состоялись матчи группового этапа – 48 команд боролись за выход в плей-офф.

По итогам группового этапа мундиаль покинули 16 команд.

Матчи 1/16 финала состоятся с 28 июня по 4 июля.

Пары 1/16 финала на ЧМ-2026:

28.06. 22:00. ЮАР – Канада

29.06. 20:00. Бразилия – Япония

29.06. 23:30. Германия – Парагвай

30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко

30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия

01.07. 00:00. Франция – Швеция

01.07. 04:00. Мексика – Эквадор

01.07. 19:00. Англия – ДР Конго

01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал

02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

02.07. 22:00. Испания – Австрия

03.07. 02:00. Португалия – Хорватия

03.07. 06:00. Швейцария – Алжир

03.07. 21:00. Австралия – Египет

04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина

04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Сетка плей-офф ЧМ-2026

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