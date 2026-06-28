На ЧМ-2026 определились все пары 1/16 финала
- 28.06.2026, 9:01
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По итогам группового этапа мундиаль покинули 16 команд.
На чемпионате мира 2026 определены все пары 1/16 финала.
С 11 по 28 июня в США, Канаде и Мексики состоялись матчи группового этапа – 48 команд боролись за выход в плей-офф.
По итогам группового этапа мундиаль покинули 16 команд.
Матчи 1/16 финала состоятся с 28 июня по 4 июля.
Пары 1/16 финала на ЧМ-2026:
28.06. 22:00. ЮАР – Канада
29.06. 20:00. Бразилия – Япония
29.06. 23:30. Германия – Парагвай
30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
01.07. 00:00. Франция – Швеция
01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
02.07. 22:00. Испания – Австрия
03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
03.07. 21:00. Австралия – Египет
04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
04.07. 04:30. Колумбия – Гана
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