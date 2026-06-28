Зеленский: Там, где упал Ленин, будет стоять Мазепа 28.06.2026, 19:41

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

В центре Киева установят новый памятник.

В центре Киева, где раньше стоял памятник Ленину, установят памятник украинскому гетьману Ивану Мазепе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня Конституции.

Памятник могут установить на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик, где когда-то стоял памятник Ленину, который в 2013 году снесли участники Революции Достоинства.

Зеленский, как пишет New Voice, напомнил, что Мазепа является выдающимся государственным и военным деятелем, руководителем казацкого государства.

«Веками Россия пачкала его имя, стремилась чтобы украинцы смотреть на свою историю чужими глазами, убеждая наш народ, что Мазепа предатель. Это ложь. И безусловно масштаб этой фигуры заслуживает полноценный памятник в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует. И я уверен, там, где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа», — сказал президент.

Он также сообщил, что теперь бюст Мазепы будет стоять и в Киево-Печерской лавре, так как был одним из ее меценатов.

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