Трое белорусов попали на драфт НХЛ 28.06.2026, 19:28

Иллюстрационное фото

Первым из белорусов был задрафтован 19-летний нападающий.

На драфте НХЛ 2026 года клубы сильнейшей хоккейной лиги мира выбрали трех белорусских игроков. Права на них получили «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Девилз» и «Питтсбург Пингвинз».

Первым из белорусов был задрафтован 19-летний нападающий Ярослав Брызгалов. В четвертом раунде «Ванкувер» выбрал форварда под общим 97-м номером. В минувшем сезоне Брызгалов выступал за «Медисин Хэт Тайгерз» в Западной хоккейной лиге (WHL), где в 64 матчах регулярного чемпионата набрал 55 (17+38) очков, а в 15 играх плей-офф записал на свой счет еще 14 (5+9) баллов.

Во пятом раунде под общим 149-м номером «Нью-Джерси» выбрал 18-летнего голкипера Даниила Русаковича. В прошлом сезоне вратарь защищал цвета «Динамо-Шинника» в МХЛ.

Еще одним белорусом, выбранным на драфте, стал 18-летний вратарь Матвей Никонович. Под общим 160-м номером его задрафтовал «Питтсбург».

Для «Пингвинз» это всего второй случай в истории, когда клуб выбрал белорусского хоккеиста на драфте НХЛ. Первым был Константин Кольцов, которого в 1999 году команда выбрала в первом раунде под 18-м номером.

Как сообщает Федерация хоккея Беларуси, за всю историю драфтов НХЛ клубы лиги выбрали уже 48 белорусских игроков. По итогам драфта 2026 года Беларусь с тремя выбранными хоккеистами заняла девятое место среди всех стран. Всего в этом году клубы НХЛ закрепили права за 224 игроками из 16 государств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com