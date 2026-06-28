Z-блогер впечатлен ракетным ударом Украины по заводу в РФ 2 28.06.2026, 20:09

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Фото: Fire - Point

«Фламинго» долетели до Волгограда.

Z-блогер Максим Калашников признал огромные «слепые зоны» российской ПВО после пролета группы украинских ракет «Фламинго» и удара по Волгограду, пишет «Диалог».

В своем Telegram-канале он написал, что крылатая ракета, которую он называет более простой целью, чем американский «Томагавк», смогла долететь до Волги. Для российского провоенного лагеря это стало тревожным признанием: небо над Россией далеко не так надежно защищено, как годами утверждала пропаганда.

«Пролет «Фламинго» над Сталинградом. То есть КР, что куда проще «Томагавка», долетела до Волги. Представляете себе размеры «слепых зон» ПВО РФ? Нет радаров в воздухе, способных видеть КР издали (наземные локаторы далеко не видят). Нет воздушных перехватчиков (в СССР на крылатые ракеты должны были охотиться МиГ-31М). Легко представить себе, что ждет нас при таких же массированных атаках крылатых ракет США, как на Ирак в 1991-м или на Сербию в 1999-м. И если к американским КР добавятся британские да европейские «Штормовые тени», да «Скальпы» с «Таурусами»?» — написал Калашников.

По его словам, проблема заключается не только в отдельных провалах, но и в самой системе обнаружения и перехвата. Он утверждает, что российским силам не хватает воздушных радаров, способных заранее обнаруживать крылатые ракеты, а возможности наземных локаторов ограничены.

Западные и независимые военные эксперты также оценивают российскую систему ПВО как перегруженную и имеющую серьезные пробелы, которыми Украина успешно пользуется, нанося скоординированные удары беспилотниками и ракетами.

По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW) и журналистов CNN, успешные глубокие удары ВСУ, в том числе по Московскому НПЗ в Капотне, продемонстрировали невозможность создать сплошной защитный купол над всей территорией России и многочисленными промышленными объектами.

Эксперты отмечают, что многолетняя стратегия Украины по уничтожению российских радиолокационных станций и пусковых установок вынудила Москву перебрасывать комплексы ПВО к линии фронта и столице, оставляя без достаточного прикрытия другие регионы страны.

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