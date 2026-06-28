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В Польше жара побила более чем 100-летний рекорд

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  • 28.06.2026, 19:30
  • 2,866
В Польше жара побила более чем 100-летний рекорд
Иллюстрационное фото

Тепловой рекорд зарегистрировали в городе Слубице.

В Польше, по предварительным данным, установлен новый абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. В воскресенье воздух в стране прогрелся до +40,5 °C.

Об этом сообщил Институт метеорологии и водного хозяйства Польши, передает TVN24.

Рекордную температуру зарегистрировали в городе Слубице Любушского воеводства, расположенном на границе с Германией. При этом синоптики уточнили, что показатель пока считается предварительным и должен пройти дополнительную проверку.

Второй по величине результат также был зафиксирован в воскресенье — в Торуне столбики термометров поднялись до +40,3 °C.

До этого абсолютным температурным рекордом Польши считались +40,2 °C, зарегистрированные в июле 1921 года в Опольском регионе. Послевоенный максимум также принадлежал Слубице, где в 1994 году воздух прогрелся до +39,5 °C.

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