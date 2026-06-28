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Генштаб ВСУ заявил, что были поражены мост в Крыму и два НПЗ в РФ

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  • 28.06.2026, 16:30
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Генштаб ВСУ заявил, что были поражены мост в Крыму и два НПЗ в РФ

Успешная атака украинских военных.

В ночь на 28 июня Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Ичек, а также по Ярославскому НПЗ и Славянскому НПЗ в России.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Пострадавший мост используется оккупантами для переброски войск и их снабжения. Кроме того, пострадал склад боеприпасов противника в районе Амвросиевки Донецкой области, отмечается в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что нанесен удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в российском Ярославле, где было зафиксировано попадание в объект с последующим задымлением на территории предприятия. Последствия атаки пока уточняются.

Ярославский НПЗ (Славнефть-ЯНОС) является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Его проектная мощность составляет 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, имеющие важное значение для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Также в Генштабе сообщили о поражении нефтеперерабатывающего завода Славянский в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

«Зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются», — отмечается в сообщении.

НПЗ Славянский принадлежит ООО Славянск ЭКО и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, отметили в Генштабе.

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