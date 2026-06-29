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В Чехии зафиксировали новый температурный рекорд

  • 29.06.2026, 12:53
В Чехии зафиксировали новый температурный рекорд

+41,1°C.

В воскресенье в Чехии зарегистрировали второй температурный рекорд за два дня: в Доксанах, к северу от Праги, было зафиксировано 41,1°C.

Об этом сообщил метеорологический институт CHMI у себя в X, информирует «Европейская правда».

По данным CHMI, это первый случай, когда в официальной сети метеостанций была зафиксирована температура 41°C.

«Температура продолжает расти, поэтому это еще не окончательный пик», – добавили в CHMI.

В воскресенье также Немецкая метеорологическая служба (DWD) третий день подряд зафиксировала температурный рекорд – 41,7°C.

Кроме того, в Польше зарегистрировали самую высокую температуру за все время наблюдений – 40,5°C.

Отметим, +37,6 градуса составляет новый абсолютный температурный рекорд июня в Беларуси.

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