В Беларуси обновился новый абсолютный температурный рекорд июня 1 29.06.2026, 8:25

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Теперь он принадлежит Бресту.

37,6 градуса составляет новый абсолютный температурный рекорд июня в Беларуси. Такой показатель был зафиксирован в Бресте 28 июня.

Прежний максимум месяца, державшийся пять лет и пять дней, превышен на 0,5 градуса — ранее рекордом считались 37,1 градуса, зафиксированные в Октябрьском 23 июня 2021 года.

Также обновлен рекорд дня — сразу на 3,3 градуса. Предыдущий максимум составлял 34,3 градуса и был установлен в Лельчицах 28 июня 2022 года.

Как свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета, Брест стал одним из четырех населенных пунктов (наряду с Высоким, Пружанами и Ивацевичами), где 28 июня были обновлены рекорды дня, месяца и всего периода инструментальных метеонаблюдений. Исторический максимум в областном центре составлял 36,7 градуса (9 августа 2015 года), июньский рекорд — 34,3 градуса (23 июня 2021 года), рекорд дня — 33,3 градуса (28 июня 2022 года).

В центральных районах страны 28 июня температура держалась около 30 градусов (в Минске — 29,9), а на востоке — от 24 до 27 градусов. Самая низкая температура была зафиксирована в Горках Могилевской области — 23,5 градуса.

Накануне, 27 июня, на метеостанциях Беларуси было зарегистрировано десять локальных температурных рекордов.

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