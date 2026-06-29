ISW: Кремль прекрасно это понимает 2 29.06.2026, 7:49

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Что стоит за последними заявлениями Путина.

Владимир Путин в выступлении 28 июня показал свою решимость достичь военных целей России и отверг дипломатические пути прекращения войны. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя заявления российского диктатора.

По словам Путина, Россия обладает достаточной силой, ресурсами и политической волей, чтобы противостоять попыткам внешних игроков сдержать ее развитие.

Он также заявил, что ВСУ якобы отступают по всей линии фронта, и подчеркнул, что Россия готова бороться за свои ключевые интересы.

В то же время аналитики считают, что выступление Путина — это очередная попытка Кремля представить военную победу России в Украине как неизбежную, а украинский фронт — как находящийся на грани краха.

«Кремль продолжает прибегать к подобным риторическим приемам, пытаясь повлиять на Запад и Украину, чтобы они уступили требованиям России, особенно учитывая, что боеспособность России на поле боя в 2026 году продолжает снижаться, а способность России достигать своих целей военным путем находится под вопросом», — говорится в отчете.

При этом Путин признал влияние украинской кампании дальних ударов по российской территории, хотя и попытался создать впечатление стабильности.

«Путин не стал прямо обсуждать ударную кампанию Украины по России или масштабную нехватку бензина по всей стране, но, вероятно, он тонко пытается показать, что осознает экономические и социальные трудности, с которыми сталкивается Россия», — считают аналитики.

Российский диктатор заявил, что Украина якобы не сможет остановить продвижение российских войск.

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