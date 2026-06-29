«Старый балабол»: в Украине высмеяли заявления Путина 1 29.06.2026, 8:21

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Аналитики разобрали заявление главы Кремля об успехах на фронте.

Путин выступил с очередным заявлением об «успехах» ВС РФ в Сумской области, где, по его словам, до Сум российским войскам осталось всего 10 км. Аналитики проекта DeepState открыто высмеяли и опровергли эти утверждения, пишет «Фокус».

По словам главы РФ, главной задачей российской армии в Сумской области является создание зоны безопасности. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями правительства России, сообщают пропагандистские СМИ.

Путин вновь заявил, что российские войска находятся примерно в 9,5 км от областного центра.

Кроме того, он утверждал, что Украина «заплатит своей территорией» за якобы совершенные преступления в Курской области России. Также глава Кремля заявил, что российская армия продолжает наступление на всех участках фронта и добивается успехов.

Заявления российского лидера вызвали насмешки со стороны украинских аналитиков. Соучредитель проекта DeepState Руслан Микула опубликовал карту, на которой показано реальное расстояние до Сум.

«Старый балабол. Ровно год назад было 18,1 км. Сейчас — 17,8 км. Космонавт живёт на своей планете», — написал украинский аналитик.

Кроме того, Микула опубликовал ещё одну карту, на которой показал расстояние от российских позиций до окраин Славянска. По словам Путина, российские войска якобы находятся в 9 км от города, однако реальные данные свидетельствуют об обратном.

«Арифметика — точно не его [сильная сторона]», — иронично прокомментировал аналитик очередное заявление российского диктатора.

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