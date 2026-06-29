Z-философ призвал Кремль остановить войну 7 29.06.2026, 8:59

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Борис Межуев

По его мнению, Россия находится на пороге катастрофы.

Российский Z-философ, сторонник войны Борис Межуев неожиданно призвал Кремль остановить так называемую «СВО», пока не стало слишком поздно. По его мнению, Россия находится на пороге катастрофы.

Громкое заявление он сделал в эфире государственного радио «Комсомольская правда», заметил «Диалог».

Межуев призвал к перемирию, пока Россия не начала активно терять захваченные территории Украины и пока в крупнейших городах РФ не разразилась гуманитарная катастрофа.

«По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей „военной операции“ и пойти на, может, менее почетное, как у нас говорят, похабное, но перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений… Это потребует от нас принятия существования Украины в том виде, в котором она сейчас, к сожалению, существует. По крайней мере, на время. Мы сейчас стоим перед фактически цивилизационной катастрофой. Речь идет об исходе людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга… То, может быть, все-таки пересмотреть вопросы о Славянске, Краматорске и о прочих населенных пунктах, которые так нам нужны для достижения победы? Я понимаю, что это неприятно… Может быть, чтобы предотвратить эсхатологию (конец света — ред.), все-таки сначала пойти на какие-то более умеренные шаги?» — заявил Межуев.

Он назвал «бессмысленными» разговоры о летнем наступлении ВС РФ, поскольку, по его мнению, шансов на захват всего Донбасса практически нет.

«Сейчас, мне кажется, пока есть такая возможность (а она пока есть), лучше решить эту проблему заморозкой конфликта, а не ожидать того, что мы этим летом осуществим какие-то, может быть, успешные наступательные действия, если они будут успешные. За это время я не знаю, что останется от Крыма. Как бы нам не было неприятно на это соглашаться, мне кажется, что это реальный шанс избежать худшего», — констатировал Z-философ.

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