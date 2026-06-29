Украина открыла новый театр военных действий 6 29.06.2026, 8:37

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WSJ рассказал о ситуации в Крыму.

Более четырех лет Владимир Путин пытался оградить россиян от тягот войны. Однако теперь Украина превратила Крым, аннексированный Путиным в 2014 году, в новый театр военных действий — сотни беспилотников ежедневно атакуют крымские энергетические и топливные объекты. В результате местные жители и туристы на собственном опыте ощущают последствия конфликта, пишет The Wall Street Journal.

В Крыму теперь регулярно объявляют воздушную тревогу, происходят перебои с электроснабжением, а цены на бензин достигли рекордных значений. Тысячи жителей и туристов покидают полуостров через Керченский мост, а блокада, созданная украинскими беспилотниками, фактически отрезала Крым от российских поставок.

«Украинские атаки перевернули жизнь в Крыму и подорвали его имидж как витрины имперских амбиций Путина в Украине после того, как он вложил в полуостров огромные средства. Крымчане говорят, что перестали работать основные службы, такие как детские сады, вывоз мусора и банкоматы», — пишет издание.

Один из жителей Севастополя рассказал, что электричества нет уже несколько дней. Введение режима чрезвычайной ситуации вынудило магазины закрываться в 20:00, однако многие из них вовсе прекратили работу, поскольку без электричества портятся охлажденные и замороженные продукты.

«В Севастополе ситуация особенно сложная. Большинство магазинов вообще не работают. Невозможно снять наличные. Общественный транспорт работает очень плохо и в ограниченном количестве», — рассказал он.

Сильнее всего пострадал туристический сектор Крыма. Ассоциация российских туроператоров заявила, что количество бронирований в Крыму в первые недели лета сократилось вдвое и может уменьшиться еще сильнее. Туристы, которым все же удается добраться до полуострова, вынуждены искать редкие работающие АЗС или покупать топливо на черном рынке.

Так, туристка из Москвы рассказала, что нашла продавца, который заправил ее автомобиль по 500 рублей за литр — примерно в шесть раз дороже средней цены.

В воскресенье Путин признал наличие проблем с энергетической инфраструктурой Крыма и заявил, что правительство компенсирует любой дефицит за счет поставок по суше или морю. Он также назвал происходящее частью информационной кампании по подрыву морального духа России.

Однако пока крымчанам приходится справляться с последствиями самостоятельно.

Одна из жительниц Ялты рассказала, что уволилась с работы, чтобы остаться дома с детьми, поскольку занятия в детском саду отменили. А из-за нехватки топлива она не может добраться до дежурного детского сада, который продолжает работать в экстренном режиме.

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