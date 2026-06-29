Рекордный рост доллара за один день: каких курсов ждать в июле? 29.06.2026, 9:25

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Прогноз эксперта.

На прошлой неделе обменные курсы иностранных валют на белорусском финансовом рынке практически отыграли укрепление рубля в первой половине текущего года. Каких курсов валют ждать и как поведет себя доллар в начале июля, объясняет в традиционном обзоре для myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Пятничный рекорд по доллару

Обменный курс доллара США на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи за неделю прибавил +3,46%, причём именно за пятницу 26 июня изменение курса составило рекордные +2,223%, или 630 пунктов. Курс закрытия на Белорусской валютно-фондовой бирже составил USD/BYN 2,8858. Отставание курса доллара к началу года сократилось до -0,58%, а объём торгов за неделю сложился ниже средних значений – $60,497 млн. Причём треть всего торгового объёма пришлась на пятницу, кода на рынке наблюдалась максимальная волатильность за последние три года.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке в течение прошлой недели аналогичным образом снижался и к окончанию недели, потеряв-1,28% остановился на значении RUB/BYN 3,7443 за 100 российских рублей. К началу года укрепление российской валюты сократилось до +1,04,%.Объём торгов рублём при этом на уровне существенно выше среднего с 21 913,130 млн рублей, или примерно $284,33 млн в эквиваленте.

Взлет доллара на российском рынке

На российском финансовом рынке курс доллара США пережил сильнейший взлёт с июня 2022 года. Закрытие прошлой недели прошло со значением USD/RUB 78,875, рост курса доллара продолжался вплоть до закрытия торгов. Российский финансовый рынок склонен видеть столь резкий рост курса доллара в существенном падении мировых цен на нефть, которые закрылись в пятницу на отметке 72,60 USD/br по марке Brent. Кроме этого, отмечается укрепление доллара на мировом рынке к основным финансовым активам.

Золото и доллар к евро

Цена августовского фьючерсного контракта на золото CFD на прошлой неделе опускалась до 3975,70 USD/Oz, но к закрытию недели с трудом восстановилась до 4096,30. Приём объём экспирации в августе сокращается и на момент закрытия торгов прошлой недели составил 114770 контрактов. Для рынка золота это относительно небольшой объем, который свидетельствует о падении спекулятивного интереса к активу.

Валютная пара EUR/USD на прошлой неделе опускалась до 1,1325, но к окончанию торгов закрепилась около 1,1382. Индекс доллара DXY уверенно преодолел отметку в 100 пунктов и по итогам пятницы остановился на 101,130. п.п. Рост доллара США происходит на фоне стабильно высоких данных рынка рабочей силы, которые могут быть подкреплены в конце этой недели.

Прогноз на неделю

Таким образом, в последние числа июня и в начале июля общая картина на белорусском валютном рынке вряд ли существенно изменится. Российский рубль, а вместе с ним и белорусский рубль, будут находиться под давлением, что имеет потенциал роста курса доллара на внутреннем рынке до USD/BYN 2,900 – 2,910. Российский рубль на белорусском рынке имеет шанс снизиться до RUB/BYN 3,720 за 100 российских рублей. Курс доллара к евро на внебиржевом рынке Форекс также может снижаться в диапазон EUR/USD 1,1250.

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