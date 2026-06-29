Какой должна быть температура на рабочем месте белорусов
- 29.06.2026, 10:15
В жару работодатель должен обеспечить сотрудников водой и местом для отдыха.
Наступление жары – хороший повод напомнить о соблюдении температурного режима. Тем более что конкретные указания прописаны в санитарных нормативах, отмечают в Минтруда.
В памятке говорится, что при сидячей работе с незначительными физнагрузками (офисные сотрудники, медики, программисты и другие) температура в помещении должна быть +25,1...+28°C.
Контролерам, мастерам производства, агрономам, гидам, продавцам, таможенникам, милиционерам, чья работа связана с некоторыми физическими нагрузками, лучше трудиться при температуре +24,1...+28°C.
Если работа связана с постоянной ходьбой и определенной физической нагрузкой (наладчики, станочники, продавцы продовольственных товаров, водители бульдозеров, растениеводы, рыбоводы и другие), оптимальный температурный режим – +22,1...+27°C.
С умеренными физическими нагрузками, как у работников строительной отрасли, животноводов, сварщиков, железнодорожных рабочих, дорожников, работать можно при температуре +21,1...+27°C.
При постоянном перемещении тяжестей и значительных физических усилиях нужно соблюдать температурный режим в пределах +20,1...+26°C. Это относится к кузнецам, сельхозработникам, вальщикам леса, бетонщикам, каменщикам, грузчикам и другим.
Обязанности работодателя
Если в офисе жарко, работодатель обязан организовать кондиционирование воздуха или поставить вентиляторы. При необходимости нужно применять средства индивидуальной защиты и при выборе спецодежды отдавать предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям.
Помимо соблюдения температурного режима в жару, сотрудников нужно обеспечить питьевой водой и предоставить место для отдыха.
Также в Минтруда напомнили работодателям, что необходимо предусмотреть небольшие перерывы для отдыха (5–10 минут). Их следует включать в рабочее время, не заменяя ими обеденное.