Какой должна быть температура на рабочем месте белорусов 29.06.2026, 10:15

В жару работодатель должен обеспечить сотрудников водой и местом для отдыха.

Наступление жары – хороший повод напомнить о соблюдении температурного режима. Тем более что конкретные указания прописаны в санитарных нормативах, отмечают в Минтруда.

В памятке говорится, что при сидячей работе с незначительными физнагрузками (офисные сотрудники, медики, программисты и другие) температура в помещении должна быть +25,1...+28°C.

Контролерам, мастерам производства, агрономам, гидам, продавцам, таможенникам, милиционерам, чья работа связана с некоторыми физическими нагрузками, лучше трудиться при температуре +24,1...+28°C.

Если работа связана с постоянной ходьбой и определенной физической нагрузкой (наладчики, станочники, продавцы продовольственных товаров, водители бульдозеров, растениеводы, рыбоводы и другие), оптимальный температурный режим – +22,1...+27°C.

С умеренными физическими нагрузками, как у работников строительной отрасли, животноводов, сварщиков, железнодорожных рабочих, дорожников, работать можно при температуре +21,1...+27°C.

При постоянном перемещении тяжестей и значительных физических усилиях нужно соблюдать температурный режим в пределах +20,1...+26°C. Это относится к кузнецам, сельхозработникам, вальщикам леса, бетонщикам, каменщикам, грузчикам и другим.

Обязанности работодателя

Если в офисе жарко, работодатель обязан организовать кондиционирование воздуха или поставить вентиляторы. При необходимости нужно применять средства индивидуальной защиты и при выборе спецодежды отдавать предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям.

Помимо соблюдения температурного режима в жару, сотрудников нужно обеспечить питьевой водой и предоставить место для отдыха.

Также в Минтруда напомнили работодателям, что необходимо предусмотреть небольшие перерывы для отдыха (5–10 минут). Их следует включать в рабочее время, не заменяя ими обеденное.

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