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Клубничная Луна взойдет над Беларусью в ночь на 30 июня

  • 29.06.2026, 11:12
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Клубничная Луна взойдет над Беларусью в ночь на 30 июня
фото: Getty Images

Когда и где наблюдать редкое полнолуние?

В ночь с 29 на 30 июня жители Беларуси смогут наблюдать июньское полнолуние, известное как Клубничная Луна. Максимальная фаза наступит 30 июня в 2:56 по минскому времени, однако любоваться спутником Земли можно будет уже вечером после его восхода.

Несмотря на романтичное название, Луна не станет розовой или красной. «Клубничная Луна» — это народное название июньского полнолуния, связанное с сезоном сбора клубники и земляники, а не с цветом небесного тела.

При этом Луна действительно может выглядеть необычно. Сразу после восхода она находится низко над горизонтом, поэтому ее свет проходит через более плотные слои атмосферы. Из-за этого диск может приобрести золотистый, оранжевый или медный оттенок. Дополнительный эффект создает так называемая лунная иллюзия, из-за которой спутник кажется больше обычного.

Как наблюдать Клубничную Луну и что еще можно будет увидеть?

Лучше всего наблюдать Клубничную Луну вечером 29 июня или ночью 30 июня при ясной погоде. Для этого стоит выбрать место с открытым горизонтом — подойдет набережная, поле, холм или смотровая площадка.

Кроме полной Луны, вечером можно попробовать увидеть Венеру, а ближе к горизонту — Юпитер и Меркурий, хотя их наблюдение будет затруднено. Перед рассветом на небе появится Сатурн, а также будут заметны яркие звезды Летнего треугольника — Вега, Денеб и Альтаир.

Для наблюдения специальная техника не потребуется: полная Луна хорошо видна невооруженным глазом. Бинокль позволит рассмотреть лунные моря и детали поверхности, а самые эффектные фотографии обычно получаются во время восхода Луны, когда ее можно запечатлеть на фоне городских пейзажей или деревьев.

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