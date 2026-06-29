«Полезный идиот»: какое задание Лукашенко получил от Путина на Валдае

«Полезный идиот»: какое задание Лукашенко получил от Путина на Валдае3
- 29.06.2026, 10:04
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Сегодня для России ключевой вопрос — это снятие санкций.
Украинский политтехнолог Юрий Подорожний в эфире «24 канала» пояснил, что Лукашенко ездил к Путину за новыми указаниями.
«Лукашенко является гауляйтером Беларуси, то есть назначенным оккупационными кремлевскими властями руководителем. Он не является избранным президентом, демократические страны его не признают. В этом статусе он ездит получать указания и задания от Кремля, от Путина», — сказал политтехнолог.
Комментируя использование инфраструктуры в Беларуси в интересах российской армии, Подорожний добавил:
«Это оборудование работало на российскую армию. Такое решение не могло быть принято в Беларуси», — пояснил он.
По его мнению, говорить о том, что военный вопрос вокруг Беларуси полностью закрыт, пока рано.
«Говорить о том, что вопрос в военном плане в отношении Беларуси закрыт, не стоит», — подчеркнул политтехнолог.
О роли Лукашенко в отношениях с Западом
Подорожний считает, что сейчас Кремль может использовать Лукашенко не столько для военной эскалации, сколько для попыток наладить контакты с Западом.
«Я вижу больший потенциал Лукашенко как полезного идиота для Кремля в другом — в том, что он будет пытаться с помощью мягких переговоров налаживать отношения с Вашингтоном», — заявил он.
По словам эксперта, ключевым вопросом для Москвы остается санкционная политика.
«Мы же понимаем, что сегодня для России ключевой вопрос — это снятие санкций», — подчеркнул Подорожний.
Он также предупредил, что даже точечные послабления могут создать опасный прецедент.
«Если для одной отрасли делается какое-то послабление, конечно, такие послабления будут делаться и для других отраслей», — сказал политтехнолог.