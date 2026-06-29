ЧМ-2026: сборная Канады в концовке дожала ЮАР 1 29.06.2026, 7:47

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Фото: Getty Images

И вышла в 1/8 финала.

В воскресенье, 28 июня, на чемпионате мира по футболу стартовала стадия плей-офф. В американском Инглвуде, пригороде Лос-Анджелеса, сборная Канады обыграла ЮАР со счетом 1:0 и пробилась в 1/8 финала. Единственный гол в добавленное время забил Стивен Эуштакиу.

В первом тайме у канадцев было больше голевых моментов, но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Во втором тайме тоже доминировала сборная Канады, и в концовке ее усилия принесли результат. В компенсированное время отличился Стивен Эуштакиу.

В 1/8 финала Канада встретится с лучшей командой из пары Нидерланды - Марокко.

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