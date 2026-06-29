В центре Минска случился крупный пожар

В центре Минска случился крупный пожар5
- 29.06.2026, 8:09
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На месте происшествия работал кризисный штаб.
Спасатели завершили ликвидацию крупного пожара, который вспыхнул минувшим вечером в центре Минска.
Возгорание произошло в доме по адресу улица Ленина, 9. Огонь охватил кровлю и чердачное помещение. На пике площадь пожара превышала 1000 квадратных метров — горели стропильные конструкции.
Около 22:45 в МЧС сообщили о локализации пожара, а полностью ликвидировать его удалось примерно к трем часам ночи. В тушении были задействованы 27 единиц техники.
На месте работал кризисный штаб. Жителей дома временно расселили: часть из них остановилась у родственников и знакомых, другим предоставили места в общежитии.