Крым под ударом: под Бахчисараем пропало электричество, в Керчи серия мощных взрывов

Крым под ударом: под Бахчисараем пропало электричество, в Керчи серия мощных взрывов3
- 29.06.2026, 7:37
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Горячая ночь на полуострове.
В ночь с 28 на 29 июня во временно оккупированном РФ Крыму зафиксированы атаки дронов, серия взрывов, а также местами пропало электричество.
Об этом 29 июня пишет New Voice.
В частности, сообщалось о взрывах в Севастополе в районе Казачьей бухты, а также в селе Орловка на Северной стороне города.
Кроме того, поступала информация о мощном взрыве в Бахчисарайском районе и информация о звуках пролета дронов.
Далее подписчики Крымского ветра сообщили, что, по всей вероятности, оказалась повреждена электроподстанция возле села Некрасовка (Бахчисарайский район) — после взрыва там пропала подача электричества.
Затем поступила информация о мощном взрыве в Керчи, а также информация о пролете дрона и взрыва в Феодосии.