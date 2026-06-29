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Крым под ударом: под Бахчисараем пропало электричество, в Керчи серия мощных взрывов

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  • 29.06.2026, 7:37
  • 8,020
Крым под ударом: под Бахчисараем пропало электричество, в Керчи серия мощных взрывов
Фото: NASA Firms

Горячая ночь на полуострове.

В ночь с 28 на 29 июня во временно оккупированном РФ Крыму зафиксированы атаки дронов, серия взрывов, а также местами пропало электричество.

Об этом 29 июня пишет New Voice.

В частности, сообщалось о взрывах в Севастополе в районе Казачьей бухты, а также в селе Орловка на Северной стороне города.

Кроме того, поступала информация о мощном взрыве в Бахчисарайском районе и информация о звуках пролета дронов.

Далее подписчики Крымского ветра сообщили, что, по всей вероятности, оказалась повреждена электроподстанция возле села Некрасовка (Бахчисарайский район) — после взрыва там пропала подача электричества.

Затем поступила информация о мощном взрыве в Керчи, а также информация о пролете дрона и взрыва в Феодосии.

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